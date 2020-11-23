Ethiopia: Police Arbitrarily Arrested Dr. Diriba Wakjira, Deputy Chairperson of HRLHA’s Board- His Whereabouts and Fate Remains Unknown Since November 06, 2020!
OMN: ODUU IJOO (SAD 23/2020)
በፋና ላይ በቀረበው አቤቱታ እስማማለሁ! ፋናን ጨምሮ በመንግስትና በገዢው ፓርቲ የሚንቀሳቀሱ የሚድያ ተቋማት ከወያኔ እርዝራዞች መጥራት አለባቸው። ፋና በእኔ ላይ ያልተሳካ የበሬ ወለደ የስም ማጥፋት ዘመቻ ካከሄደ በሁዋላ በራሱ ቦርድ ማስተካከያና እርምት እንዲያደርግ የተላለፈውን ውሳኔ በሚያሳፍር ሁኔታ አፍነው ተፈጻሚ ሳያደርጉ ቀርተዋል።
ሌላው የትግራይ ብልጽግና የሚባለው ቡድን ግብስባሶችን ይዞ ጉዞውን ቀጥሏል። አሁን ደግሞ ሊላይ ሃይለማርያም የሚባልን ግለሰብ “የትግራይ ሽግግር” ካውንስል ቃል አቀባይ ብለው ሰይመዋል። ልቦለድ ተራኪ እንዴት ቃል አቀባይ ሊሆን ይችላል? ይገርማል!
የህወሓት ቅሪት አፋኞች!!
ይህ መልእክት (አቤቱታ) ለሚመለከተው የመንግስት አካል ይድረስ! ከሶስት ቀን በፊት በፋና ቲቪ ያደረኩት ቃለምልልስ እንዳይተላለፍ የህወሀት ቅሪት በሆነውና በፋና የፕሮግራም ዘርፍ ሃላፊ በሆነው ተመስገን ገ/ሂወት እንዲታፈን ተደርጓል! ተመስገን ማለት በኢቲቪ የዘረአይ አስገዶም ምክትል የነበረ፣ በአሁን ወቅት መቀሌ የመሸገውና አገሪቱን ለማፍረስ ዘመቻ እያካሄደ የሚገኘው “የትግራይ ቲቪ (DW)” ሃላፊ የሆነው ተሻለ በቀለ የቅርብ ወዳጅ ነው። በፋና የፕሮግራም ሃላፊ የነበረው ተሻለ በቀለ የሁለት ወር ደመወዝ 44 ሺህ ብር ሲወስድ ዋስ የሆነው ተመስገን ገ/ሂወት ሲሆን ተሻለ ለቆ መቀሌ ሲሄድ ቦታውን የያዘው ተመስገን ነው! ከሶስት ወር በፊት ከፋና ጋር ሁለተኛውን ቃለምልልስ ሳደርግ ለስምንት ቀናት እንዳይተላለፍ አድርጓል። በዛ ቃለምልልስ የዘርአይን ሌብነት፣ ገዳይነት፣ የወንጀል ሴራ ገልጬ ስለነበረ ነው። እንዳውም ጋዜጠኛውን ጠርቶ “ስለዘርአይ የተናገረው ውሸት ነው። ስለዚህ ይቆረጥ” ብሎታል። ለጋዜጠኛ ተስፋዬ ከመቀሌ ተክለወይኒና ዘርአይ ስልክ ደውለው ሊያስፈራሩት ከመሞከራቸው ባሻገር ተክለወይኒ ማን ስልኬን እንደሰጠው አላውቅም ሊያስፈራራኝ ሲሞክር ሳቅኩበት። ተመስገን ገ/ሂወት ከኢቲቪ ተግምግሞ ሲነሳ የቀረበበት “አራት መሬት በአዲስ አበባ በነፃ በህገ ወጥ መንገድ መውሰድ” የሚል ነበር። በፋና ትግርኛ ቃለምልልስ ካደረኩ በኃላ ጋዜጠኛ ሜሮንን በማወከብ ዛቻ፣ ማስፈራራትና ማሸማቀቅ ሲደርስባት ይህን ያደረገው ተመስገን ነው! ከነዘርአይና ተሻለ ከተባሉና በሽብርተኝነት ተፈርጀው በመንግስት ከሚፈለጉ ገዳዮች ጋር ግንኙነት ያለው ተመስገን ምን እስኪያደርግ ነው የሚጠበቀው!? በእሱ ትእዛዝ የታፈነው ቃለምልልስ ብዙ አዲስ መረጃዎችን ያቀረብኩበትና ያጋለጥኩበት ስለሆነ እንዲታፈን አድርጓል! የሰሚ ያለህ!? በመንግስት ውስጥ በተሸሸጉ ቅሪቶች እንዴት ሃሳባችን ይታፈናል!? ዋስትናችን ምንድነው!? የሰሚ ያለህ!??
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