Ethiopia : General Tsadkan TDF – OLA Oromia Ethiopian Embassies Closed TDF – Ibnat -Ambassel -Wagel Tena Eritrean Commanders A heavy Fighting in Malaya area called #Baseda in Eastern Welega and Sasga district. There is a war between the government army and the liberation of Oromia ‘ OLA, both sides are serving the weapons and the big officers as they confirm us with a source of information.

OLA, already said that they have made development in those wars about to go inside ‘ Baseda.

The Oromia regional state still doesn’t talk about the wars that are reported to be going on.

The pictures are the ones from the past just an example.

አቶ ሽመልስ አብዲሳ በተለያዩ ግዳጅ ላይ ተሰማርተው ጉዳት ደርሶባቸው በህክምና ላይ የሚገኙ የፖሊስ አባላትን ጎበኙ አዲስ አበባ፣ መስከረም 16፣ 2014(ኤፍ ቢ ሲ) የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ሪፈራል ሆስፒታል ተገኝተው በተለያዩ ግዳጅ ላይ ተሰማርተው ጉዳት ደርሶባቸው በህክምና ላይ የሚገኙ የፖሊስ አባላትን ጎብኝተዋል፡፡ በጉብኝቱ ከርዕሰ መስተዳድሩ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገ/ሚካኤል፣ በ ኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ መርዳሳ፣ የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት ኋላፊ አቶ ፈቃዱ ተሰማና ሌሎች የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች ተገኝተዋል፡፡ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በጉብኝቱ ወቅት የፖሊስ አባላቱን በማፅናናትና በማበረታታት ለሀገር ሲባል ለከፈሉት መስዋዕትነት አመስግነው÷በዕለቱም ጉዳት ደርሶባቸው በህክምና ላይ ለሚገኙት ለሁሉም የፖሊስ አባላት የበዓል ስጦታ አበርክተዋል። ኢትዮጵያን ከመፍረስ ለማዳን ከሁሉም ክልል በተለያዩ ግንባር ተሰልፈው ሲፋለሙ ጉዳት ደርሶባቸው በህክምና ላይ የሚገኙ የፖሊስ አባላትም ርዕሰ መስተዳድሩና በሌሎች የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች መጎብኘታቸው ደስታና የመንፈስ ጥንካሬን እንደፈጠረላቸው መግለፃቸውን ከፌደራል ፖሊስ ያገኘነው መረጃ ያመልክታል፡፡