Ethiopia: የጋራ አገር እንጂ የጋራ ታርክ የለንም፡፡ ትላንት አልነበረንም ዛሬም የለንም፡፡ የእናንተ እምዬ ምኒልክ ለተገፋው ደቡብ (ሶማሊ፣ ኦሮሞ፣አፋር፣ሲዳማ፣ ወላይታ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ ወዘተ…)ጨቋኝ፣ አረመኔና ነፍስ በላ ናቸው፡፡ አጼ ኃ/ስላሴም እንዲሁ ክፉ፣ ሸረኛና መሰሪ ነበሩ፡፡ ደርግም ገዳይ ነበር፡፡ እናንተ የካባችሁትና ያገዘፋችሁት እኛ ጋር ትንሽ፣ መጥፎ ትውስታችንና ህመማችንን የሚቀሰቅስብን ነው፡፡

ለዝህ ነው ከትናንት በስትያ ከ43 ዓመት በኃላ በካራማራ ተራራ የደርግ ጦር ሰብስቦ ሲያበቃ የረሸናቸውን የሶማሊ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ እናቶች እና ህፃናትን የተዘከሩት ፡፡ እነዝህ የተረሸኑት ሰዎች በደርግ የሶማሊያ ባንዳ ተብለው ነው የጅምላ ፍጅት የታወጀባቸው፡፡ ዛሬ በልጅ ልጆቻቸው በጀግንነት ይዘከራሉ፤ይታወሳሉ፡፡ እኒያ ገዳዮች ግን ዛሬ የሉም፡፡ ካራማራ ላይም እንደ ድሮ ግዜያቸው መፎከር አይችሉም፡፡ እንደ ጄኔራል ካሳዬ ጨመዳ ያሉት እዝያው አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብለው በቲቭ ላይ መሸለል መብታቸው ነው፡፡ ካራማራ ተራራ ላይ መጥተው መፈንጨት ግን አይችሉም፡፡ (ለትውስታ ያህል በዝያን ግዜ ጓድ ካሳዬ ጨመዳ በጅግጅጋ 01 ቀበሌ ቤት አካባቢ ሶማሊዎች ማለፍ አይፈቀድላቸውም ነበር፡፡ ይረሸኑ ነበር) ያ ግዜ ላይመለስ አልፏል፡፡ አበደን!

ሶማሊዎች ከአጼ ምኒልክ፣ አጼ ኃ/ስላሴም፣ ከደርግ እና ከዝያ በፊትም ከነበሩት ጋር ከፍተኛ ትግል አድርገዋል፡፡ ለዝህ አብነት ይሆን ዘንድ በጅግጅጋ መሀል ከተማ ላይ በክብር የቆመውን የሰይድ አብድሌ ሀሰን ሐውልት መመልከት ይበቃል፡፡ ካራማራ ሲታወስ ኒዮ ነፍጠኞች የሚታያቸው ዝያድ ባሬን ማሸነፋቸው ነው፡፡ ነገር ግን ዝያድ ባሬ ለምን እኛን (ሶማሊዎችን ለመርዳት እንደመጣ አይጠይቁም)፡፡ እናንተ ራሺያ፣ ኩባ፣ ሰሜን የመን፣ ምስራቅ ጀርመን፣ ሊቢያ ደርግን በመሳርያና በሰው ኃይል ሲረዱ እኛን ደግሞ ዝያድ ባሬ ረድቶናል፡፡ ይህ የታርክ ሀቅ ነው፡፡ ስለዝህ ኒዮ ነፍጠኞች በካራማራ ድል መኩራራት “ስልብ ባሪያ በጌታው ብልት ይሸልላል” ከማለት ውጭ ሌላ ምን ማለት ይቻላል?በስ!

Q: Why does this activist work hard to impress the Habeshas?

A: He doesn’t have a strong social base/constituency in Somali Region. He is not a member of ONLF. He became member of SPDP only recently, so he hasn’t built a strong network. This means he doesn’t have anyone to depend on for his power in Somali region.

So, to offset his weakness, Mustafe has to seek outside help, i.e., from Abiy (the federal government). He thinks talking about Ethiopia too much makes Abiy happy. That will also help him get the Habesha media coverage. Image building! Then, he’ll go back to Somali to do propaganda saying:

“I have the support of the federal government and all Ethiopians. Anyone who opposes me is opposing the reform the country is making. So, shut up!”

Malkaa Hawaas