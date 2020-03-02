Ethiopia: ታላቁ ውዝግብ – የአዲስ አበባና የመቀሌ ፖለቲከኞች ጣጣ | TPLF vs PP | Eritrea | Yared Tibebu | Sisay Mengiste
በ Tesfaye Gebreab የተፃፈ!!
ኦሮሞ ወዳጅ የለውም!!
ዛሬ ሰንበት March 1 2020 የOLF አመራር አባላትን የመታሰር ዜና ሰምቼ አዝኜ ዋልኩ። ይህ ድርጊት የኢትዮጵያ መንግስት በOLF ጉዳይ ስጋት እና ፍርሃት ውስጥ እንደገባ ጠቁሞኛል። ሌላ ምንም ትርጉም ሊሰጠኝ አልቻለም።
አብዲ ረጋሳ፣ ሚካኤል ቦረን፣ ዶክተር ሽጉጥ ገለታ እና ከኒሳ አያናን በአካል አውቃቸዋለሁ። ምርጥ ጉዋደኞቼም ናቸው። የኦሮሞ ህዝብ የወለዳቸው ጀግና ታጋዮች መሆናቸውንም አውቃለሁ። ማለትም ሙሉ ህይወታቸውን ለኦሮሞ ህዝብ የሰዉ ናቸው።
ለአብነት ሚካኤል ቦረን ወያኔ ስልጣን ላይ እያለ ከኤርትራ እየተወረወረ – ኦሮሚያ ገብቶ ተልእኮ የሚፈጽም “እብድ ጀግና” እንደነበር አውቃለሁ።
“ሚካኤልን እጁን ይዘው ወደ እስር ቤት ወሰዱት” የሚል ዜና ስሰማ ተደብቄ ማቀርቀሬን አልደብቅም። ሚካኤል ማንም እጁን ይዞ እስር ቤት የሚልከው ታጋይ አልነበረም።
የከኒሳ አያና ታሪክ የተለየ ነው። ሙሉ መጽሃፍ ይወጣዋል። የዲ እና ዶክተር ሽጉጥ ህይወታቸው የኦሮሞ ህዝብ ክብር ሆኖ ኖሮአል። የሚያውቅ ያውቀዋል።
እንዲህ ያሉ ታጋዮች እንደ በግ እየተጎተቱ ሲታሰሩ የኦሮሞ ህዝብ እንደ ሽኮኮ ጸሎት ዝምታውን እና ትካዜውን ከቀጠለ የመደፈር ዳርቻውን ያጣል። የኦሮሞ ህዝብ ቢተባበር ምንም ነገር ማድረግ እየቻለ ልቡ ተከፋፍሎ ማየትን የመሰለ አሰቃቂ ነገር የለም።
አዲሱ አረጋ (ነፍጠኛን ለማስደሰት) አምቦ ላይ እኔን ሲሰድብ የኦሮሞ ህዝብ ኦሮሚያን ያንቀጠቀጠ አስደንጋጭ ምላሽ እንደሰጠው ይታወሳል። በአንጻሩ ኮሎኔል ገመቹ አያና ሲታሰር ግን የኦሮሞ ዝምታ አስደንግጦኛል። አሳፍሮኛል። ከገመቹ እና ከሚካኤል ቦረን ጋር ስወዳደር እኔ ባዶ ነኝ። ከአብዲ ረጋሳ እና ከከኒሳ ጋር ስወዳደር እኔ ማንም አይደለሁም። እነዚህ (ታሰሩ – ተፈቱ) የሚባሉ ታጋዮች በአስተዋጾአቸው ከጃዋር መሃመድ ወይም ከበቀለ ገርባ በላይ እንጂ በታች አይደሉም። በአጋጣሚ ግን ስማቸው ብዙም ሳይታወቅ ቆይቶ ሊሆን ይችላል።
ኦሮሞ የራሱን ጀግኖች ካላከበረ በተመሳሳይ የአገዛዝ አዙሪት ውስጥ መሽከርከሩ ሊቀጥል እንደሚችል ይሰማኛል!
ብታምኑም ባታምኑም በዚህ ዘመን የኦሮሞ ህዝብ በፕላኔታችን ላይ “ወዳጅ አገር” የለውም። የኦሮሞ ወዳጅ ራሱ ኦሮሞ ብቻ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ቀንደኛ ጠላት ደግሞ “የከርሰ ምድር’ እና “የከርሰ ሰማይ” ሃብቱ ነው።
Gabrummaan bara darbe irraa barana cimuu isaa ragaan isaa bara darbe oromoonis kabajamee BIYYA ABBAA ISAA FINFINNEE keessattii gootota aduwaa irratti lubbuu ofii laatan dhaadeessuun saboota biroo wajjiin kabajataa ture, barana immoo keessaa ari’anii, warrii MALLASAAN awwaalamee hundi bakka jiruu yaa’ee inumaayyuu oromoo irrattii geerraraa oolaniiru.
Akkanumaan Ethiopia jedhamtu waliin rarra’uuf abjuu sobaatiin jiraachaa jirra malee , Ethiopian oromoo hin feetuu , Jala sararaa murtee keessan murteefadhaa.
Team haacaaluu hundeessa ADUWAA barana hin kabajnee,?
Moo Waggaa darbe kabajanii fixanii..?
OPDOF moo OROMOOF dorgomuun gaafii nutti ta’ee ,….?
Sababbiin isaas oromoon dhaaba 3 ofii ABO , KFO, PBO gaaddiisa tokko jalattii galfatee, qooda waliif hiree Saba kanaaf karaa kamiinuu qabsaahuuf hojiittii erga seenanii waggaa tokko lakkoofsiisanii waan jiraniif.
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