Ethiopia: ሰበር መረጃ – መከላከያው አሰሳ ጀመረ – “ታግቼ ተለቅቄያለሁ” ያለችው አስመራ ሹምዬ “ወደ ሌላ ሃገር ሄደች” ተባለ | Zehabesha
Amma dura Intaloon Asmaraa Shumetee isheen Dambidootti Hidhattootaaan iggitameen baye jette” Biyyaatii bayuutu dhageyama .
የእገታው አወዛጋቢ ድራማ ቀጥሏል !!
በደንቢ ዶሎ ታግተን አመለጥኩ ካሉትና በተከታታይ በሚዲያ እየቀረበች ኢንተርቪው ስትሰጥ የነበረችው #አስመራ_ሹምዬ ተሰውራለች ። የሚገርመው ነገር በወቅቱ ለሚዲያ በደንቢዶሎ ዩኒቨርስቲ የኢንጅነሪግ ተማሪ ነኝ ያለች የነበረ ቢሆንም በግቢው የ Natural science ENGINEERING DEPARTMENT እንደሌለ ተረጋግጧል። ይባስ ብሎም ለሚዲያ የሰጠቻቸው መረጃዎች በተደረጉ ማጣራቶች በአብዛኛው የተሳሳቱና አብዛኛው ሀሰት ሆነው ተገኝተዋል። ይህ በእንዲህ እያለ መከላከያ የታገቱትን ተማሪዎች እያፈላለገ ቢሆንም የተገኘ የለም ። ተለቀዋል ተብለው በ ጠ/ሚ ፅ/ቤት ሀላፊ ተማሪዎቹ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የተነገሩት 21 ተማሪዎች በትክክልም ተለቀው የነበረና በዩኒቨርስቲው ግቢ ውስጥ ተገኝተው የነበረ ቢሆንም ነገር ግን በቅፅበት የት እንደተሰወሩ ማወቅ አልተቻለም። ይህ ጉዳዩ ከጀርባው ባለ ረጅም እጅና ትርፍ እያሳደደ ያለ አካል ያለ መሆኑ ያረጋገጠ ቢሆንም ለግዜው ዝም ማለት ይሻላል።
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