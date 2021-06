Ethiopia: ሕገመንግስቱ አንቃጥ 56 “A: Sun nu hin sodaachisu, abbaan fedhe mootus dantaa keenya miti. Filanichi osoo hin eegalin waan fudhatama dhabeef!!

ሕገመንግስቱ አንቃጥ 56 “A political party, or a coalition of political parties that has the greatest number of seats in the House of Peoples’ Representatives shall form the Executive and lead it.” ይላል። ተጣምረው ብልጽግናን አፈር ኣበሏታል ብለን እንሀምታለን።