ESAT Released Fake news hoping to ignite violence between Somali & Oromo States

#ኢሳት 2018 ላይ #ካሜሮውን ውስጥ የተፈፀመውን የጅምላ ግድያ ቪዲዮውን ወደ ሀገር ቤት በማምጣት “ኦሮሞዎች ሶማሌዎች ላይ የጅምላ ግድያ ፈፅመው የጅምላ ቀብር ፈፅመዋል” ብሎ በቴሌቪዥን ጣቢያው በማስተላለፍ ብሔርን ከብሔር ሲያባላ የት ነበራቹ??

በዚህ ፌክ ቪዲዮ ምክንያት ስንት ሰው ላይ ችግር እንደተፈጠረ ቤት ይቁጠረው

~

ይሄ ከጥላቻ በላይ ሆኖ ህዝብ ከህዝብ ያጫረሰን ቪዲዮስ ለምን ዝም አላቹ????

Dursaa O Abaadir

ትክክል ነሽ።👍❤❤🌹🌹👌

Afaan Amharati dhagefadha.



Oduu Addaa

Humni Weerartuu Naafxanyaa Kolomeel Abiyyi Ahimadiin Oogganamtu Kaaba Lixa Shaggar Guutuu Maqaa WBO Sakata’uu jedhuun Edda guyyaa kaleessatii jalqabdee Ada’aa Bargaa irraa kaasee gara Mogor,Meettaa Roobii irraa Gara Mogor ,Kuyyuu irraa kaasee Gara Mogoritti,Gindabarat irraa kaasee Gara Mogoritt karaa kuyyuu tin gara mogori akkasumas karaa warra jaarsoo fi kara Dagamii fi yaayyaa Golalleen gara mogoritti Marsitee Sakata’a baldhaa gaggeessaa kan jirtu yoo ta‘u.Uummata naannichaa irratti miidhaa cimaa qaqqabsiisaa jirti. Humni Weerartuu Naafxanyaa Abiyyi Ahimadiin Oogganamtu kun Guyyaa kaleessaa galgalee aanaa Dagamii ganda yaayyaa haroo ti dhukaasa waraanni faashistiin kun ummata qulqulluu irratti baneenee mana fi qabeenya mana keessaa Obboo Kabbadaa Gammachuu fi Obboo Tulluu Tolchaa guutummaa tti gubdee nama maqaan isaa Tolii Tulluu Bulii jedhamu Rasaasan Rukuttee Ajjeeftee namoota maqaa isaanii hin argatin miidhaa cimaa iraan gahan.

Humni weeratuu Naafxanyaa koloneel Abiyyiin Oogganamtu kun ummata irraan miidhaa Guddoo qaqqabsiisaa waan jirtuuf Aanota Lama keessaa ummanni baqachaa jira. Haga Ammatti kan baqate ,Aanaa Dagam Ganda Yaayyaa Haroo irraa

Aanaa Kuyyuu Ganda uyyoo Cabaree fi Ganda Dhaayee Walincoo keessaa Ummanni baqachaa jira. Guutun Kaaba Shagar lixaa amman kana Haala amaa keessa waan jiruuf Ummanni Oromoo bakka jiruu socho’uun sagalee Akka walii ta’uu fi Mirga isaa akka Kabachiifatu WBOn Waamicha godha.

Kufaatif Salphin Mootummaa Garboofataaf!

Ferhan Abdulselam

Sagantaan keenya Wiixata galgalaa eegaleera.

-Gabaasa OMN irratti himannaa mootummaa, deebii OMN fi KFO

-Yaalii ajjeechaa MM Sudaan Abdallaa Hamdok

-Paartilee siyaasaa keessatti hirmaannaa dubartootaa

-UAE’tti lammiileen Itoophiyaa koronaavaayirasiin qabaman maal keessa jiru?

Odeessaalee gaggabaaboo waliin.

Dhiyaadhaa

There is absolutely nothing wrong to say ‘I want only to marry someone who looks like me’ even as a policy. Endogamy is the rule today around the world. Why Habeshas marry with each other in DC? Why don’t they marry other black Africans and Whites? People feel comfortable to marry within their religious, ethnic and national boundaries.

What is absolutely appalling is when Naftengas and Neonaftengas openly declared ‘95% of Ethiopians should finish off the 6% Tigreans’ on TV. That is a call for genocide and it did happen.