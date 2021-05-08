Eritrean troops blow up the bridge linking Tigray to Eritrea

May 8, 2021

Eritrean troops blow up the bridge linking Tigray to Eritrea

Tigray defense forces on the move?

Military and Foreign Affairs Network

Eritrean troops blow up the bridge linking Tigray to Eritrea

ህወሃት ግብረሰዶም ተርፈው አሜሪካ የገቡ ዛሬ ኦሮሙማ የአረቢኛ ቃል ነው ይላሉ😁😁። ለነገሩ አይፈረድባቸውም በመቀመጫው የገባው IQእውን ደረጃ ወደ ዜሮ አውርዶታል። የሰነልቦና፣ የማሰብ ደረጃን ዝቅ እንደሚያደርግ ጥናቶች ያመላክታሉ። ሲቀጥል ኦሮሙማ አረብኛም ይሁን ምንም ይሁን በአለም ላይ ብዙ ቋንቋዎች ፊቺያቸው ቢለያይም በቃላት ደረጃ አንድ አጠራር እንዳላቸው የማያቅ kindergarten ስብስብ ነው። ነጮች የመጨረሻ አላዋቂህን ሲነግሩህ kindergarten ይሉሃል። ሌላው ነገርን ነገር ያነሳዋል ኦሮሞ ከየመን ፣ ክስ ውድ አረቢያ አልመጣም ኢትዮጵያ ቀደምት ስሟ ኩሽ ላንድ መሆኑን ንገርሉኝ ለነኚ kindergarten ስብስብ ሰዎች እነሱ ናቸው ከየመን፣ ውሰድ አረቢያና ኤደን ባህረ ሰላጤ አከባቢ ፈልሰው የኢትዮጵያ ተራራማ አከብስቢ የሰፈሩት አማራ ማለት በተራራማ አከባቢ የሚኖሩ ህዝቦች የሚኖሩ ማለትም በዚህ አጋጣሚ ንገሩልኝ። በአማርኛ ቃል ውስጥ በጣም ብዙ ብዙ አረብኛ ቃላቶች አሉ ፣ ለዚህ ደግሞ አረብኛ ቋንቋን የሚናገሩ ምስክር ናቸው።

Seenaa Abdii

“ለህይወቴ አልፈራም”ፓትርያርኩ፣ የኤርትራ ጦር የደረመሰው ድልድይ፣ “የኢትዮጵያ ጦር ግዛቱን አላስለቀቀም”፣ ሁለቱ ደብዳቤዎች፣ ምዝገባ ታገደ፣ ልዩ ሃይሉ|EF

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