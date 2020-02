Eritrean President: South Sudan’s separation from Sudan was a great mistake

(jubatvm)—Speaking On a live interview conducted on national tv, Eritrean president Essayas Afewerki, said that South Sudan’s secession (separation) from Sudan was a grave mistake & openly opposed South Sudan’s independence from Sudan.

He affirmed that, South Sudan should have been remained part of the greater Sudan.

He said that South Sudan independence was a fabrication of the western powers against the will of the South Sudan’s people. South Sudanese people wants to remain part of Sudan.

This man is obviously sick. His last days are now at death’s door!!

“እኔ የሚያሳስበኝ የኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ነው

ኢሳያስ አፈወርቂ

የኤርትራው ፕረሲደንት ኢሳያሰ አፈወርቂ መግለጫ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ስለ ኢትዮጵያ ብቻ ነበር::የመግለጫው ዋና ዋና ነጥቦች የሚከተሉት ናቸው::

በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ አስቸጋሪ ነው። የራሳቸው ጉዳይ ነው ብለን ግን እጃችን እና እግራችን አጣጥፈን አንቀመጥም።በንቁነት የምንሰራበት ጉዳይ ነው።ኢትዮጵያ በኣስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው።የብሄር ግጭት ኣለ።ለኛ አዲስ ነገር አደለም።የሚገርምም አደለም። እኛ ዳግመኛ ወደ ጦርነት መግባት አንፈልግም::ነገሩ ግን የሚመጣብን ጥቃት እንከላከላን:: ወደ ግጭት የከተተን በኢትዮጵያ የተተከለው ብሄር መሰረት ያደረገ ፌደራላዊ ስርዓትና እሱን ተከትሎ የመጡ አስተሳሰቦች ናቸው። ከኢትዮጵያ ጋር ያጣለን የድንበር ችግር የለም። ባድመም አይደለችም። ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ በ ኢትዮጵያ ያለው ብሄር መሰረት ያደረገ ፌደራላዊ ስርዓት ለመቀየር እየሄደበት ያለው መንገድ በጣም ጥሩ የሚባል ነው:: ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ፈተና የሆነበት ብሄር መሰረት ያደረገ ፌደራላዊ ስርዓት ለማስቀጠል የሚፈልጉ ጃንዳ ወያነ እና ሌሎች በኢትዮጵያ ያሉት ፖለቲካ ፓርቲዎች ነው::ይህ ጃንዳ ባለፈው 20 ዓመት ይደረግ እንደነበረው አሁንም በውጭ ኃይሎች ድጋፍ እያገኘ ነው:: ደቡብ ሱዳን ከሱዳን መለየት አልነበረበትም::ተለይታ የተጠቀመቹ ነገር የለም::ከ ዋናው ሱዳን ጋ ብትቆይ የበለጠ ለ ሁለቱ ህዝብ ይጠቅማል:: በ ኢትዮጵያ ምርጫ መካየድና አለማካየድ አጀንዳ መሆን የለበትም:: በምርጫ የሚመጣ አዲስ ነገር የለም:: የኢትዮ -ኤርትራ ጦርነት የተነሳው በድንበር /በባድመ/ ጉዳይ አይደለም። ባድመ ጉዳያችን አልነበረም በኢትዮጵያ የነበረው ሃይል ውስጣዊ ፖለቲካቸው(ብሔር መሰረት ያደረገ )ስርዓት በመኖሩ ነው ወደ ግጭት ያስገባን ። አሁንም መሬታችን በሃይል የያዙ ወያኔዎች አሉ ነገር ግን ያለፈው ነገር ይበቃናል በማለት የባድመን ጉዳይ ለግዜው ትተን በኢትዮጵያ ውስጣዊ ሁኔታ የተከታተልን ነው ። የኤርትራ ህዝብ ለስደት የተዳረገው በወያኔ ምክንያት ነው ። የወያኔ ብሄርተኮር ፖለቲካ ከኢትዮጵያ እንዲወገድ አብይ የጀመረው ስራ አለ እኛም እንደግፈዋለን ።” ከትላንቱ ቃለመጠይቁ የተወሰደ