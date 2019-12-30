Ejjeetto tube!!ጀዋር ሞሀመድ ኦፌኮ ፓርቲን በመቀላቀሉ ከቶ እንዳትደነቅ!!
#ጀዋር_ሞሀመድ_ኦፌኮ_ፓርቲን_በመቀላቀሉ_ከቶ_እንዳትደነቅ!!
ጀዋር ሞሀመድ የቄሮን ትግል በመምራት ሲታገል እና ሲያታግል መክረሙ ይታወሳል። በኋላ ላይም ትግሉ የመጀመርያውን ድል ተቀዳጅቶ ሀገራችን ላይ መጠነኛ ለውጥ እንዲመጣ ማድረግ ችሏል። ከድሉ ብኋላ ግን ጀዋር እና ቄሮ ሌሎች አንገብጋቢ ያሏቸውን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄዎች አስደግፈው ድሉን ለኦዲፒ/ኦህዴድ አስረክበዋል። ኢህዴድ ግን የተሰጠውን አደራ በተሰጠው የጊዜ ገደብ ማሳካት አልቻለም።ይባስ ብሎ ጀዋር እና ቄሮ ያስረከበውን አደራ ቅርጥፍ አድርጎ በልቶ ለውጡን እራሱ ለመቀልበስ በሚያስችለው መልኩ እየሄደ መሆኑን ስልተገነዘቡ ነው ጀዋር ሞሀመድ እራሱን ወደ ፒለቲካ ፓርቲ ውስጥ በማስገባት መመለስ አለባቸው ያላቸውን የኦሮሞ ህዝብ አንገብጋቢ ጥያቄዎችን ከህዝቡ ጋር በመሆን ለመመለስ ቆርጦ የተነሳው።
የሲዳማ ኤጄቶም ጉዳይ ልክ እንደ ቄሮ እና ጀዋር ጉዳይ መሆኑ የማይቀር ነው። የሲዳማ ኤጄቶ እልህ አስጨራሽ ትግል አድርጎ ደሙን ገብሮ ሌሎቹን በእስር ተነጥቆ የቀሩትም በስደት እየማቀቁበት የህዝቡ የዘመናት ጥያቄ የሆነውን እራስን በእራስ የማስተዳደር የክልል መብትን አስመልሷል። አስመልሶም እንኩ ምሩ ብሎ ለቀድሞ ደኢህዴን አባላት እና ለአሁኖች የብልጽግና አባላት ለሆኑ አመራሮች አስረክቧል። የሲዳማ ህዝብ ክልል ለመሆን ይታገል እንጂ ዋነኛ ግቡ ክልል መሆን ብቻ አይደለም። ክልል መሆናችን ወደ ግባችን የሚወስደን መንገድ እንጂ በእራሱ ግብ አልደለም(the means to an end,not an end by its self)፡፡ አሁን ላይ የምናየው ግን ክልል መሆናችን በእነሱ በጎ ፍቃድ የተሳካ የሚመስላቸው ሁሉ የሲዳማ ህዝብ በኢኮኖሚ፥በፖለቲካ እና በማህበራዊ ኑሮው ተሸማቆ እና ታፍኖ እንዲኖር ለማድረግ እየሰሩ ይገኛሉ። ለዚህም ከብዙ በጥቂቱ የሙህራኖቻችን መታሰር፥የስልጣን ርክክቡ ሳይካሄድ ብልጽግናን በህዝቡ ላይ የመጫን ሴራ፥ ጎሰኝነት፥ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን እና የሚደረጉ ስምምነቶችን ለህዝቡ ግልጽ አለማድረግ የመሳሰሉት በቂ ምሳሌ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ቀደም በስልጣን ላይ የነበሩት እንደሰሩት ስህተት አሁንም በስልጣን ላይ ያለው ቡድን የሚሰራ ከሆነ የሲዳማ ኤጄቶም የሲዳማን ህዝብ ወደ ሌላ ከፍታ ለማሻገር ሲል ወደ ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ገብቶ ለአንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ ከሲዳማ ምድር ላይ ድህነትን፥መረገጥን፥ጎሰኝነትን፥ሌብነትን፥አምባገነንነትን… ለመንቀል ይገደዳል።
“አራት ኪሎ ቤተመንግስት መግባት የቄሮን ትግል እንዳላቆመው ሁሉ፥ክልል መሆናችን ብቻ የኤጄቶን ትግል አያቆመውም!!”
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