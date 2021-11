Walaloo Jaal Galmoo Oromoo Jaallan Koo Qaqqaalii



The great Algorithm that makes people stupid

ለመጀመሪያ ጊዜ አስጠነቀቀ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል 2/አዲስ የተመሰረተው ግንባር አስመልክተው የሰጡት ማብራሪያ

I hear the Djibouti-Addis road has been cut. A major development in the #Tigray war https://t.co/bvyvuIRLx1

— Martin Plaut (@martinplaut) November 14, 2021