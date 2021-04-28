Dr #Taaddasaa_Qana‘aa, Piresidantii Yunivarsitii Amboo Har’a Hojii isaanii irraa kaasuun mirkanaahera.
Yunivarsitii Kadireen Wayyaanee Itti fincaahaa turte kosii keessaa yaasee, institushinii Biyyaaf Wabii ta’u taasisee, hojiilee hawaasummaa fi Misooma Qabeenya uumamaa toora qabsiise.
Jaalala ummataa horate. Kabaja badhoon Ambo irraa dhabde gonfate.
Nu waliin gadi bu’ii dhoqqee bukeessi jennaan dide malee yakka biraa hin qabu.
HAYYOOTA SI GORSAN DHIIBAA FUJUNJULII SI HOOKSAN QABATTEE KILOMETIRA MEEQA AKKA DEEMTU WALIINUU LAALLA.
የአምቦ ዩኒቨርስቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ታደሰ ቀነአን ኦህዴድ መራሹ ስርአት ከስራ አባሯቸዋል።
ከሰባት ወር በፊት ትግራይ ላይ የዘመቻ ደወል ሲደውል የአምቦ ዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር ታደሰ ቀነአ
“ከጦርነት ይልቅ በጠረጴዛ ዙርያ ተቀምጦ በመነጋገር እንጂ ጦርነት የፈታው ችግር የለም” በማለታቸው የኦህዴድ ቅልብተኞች ሲንጫጩባቸው እንደነበረ አይዘነጋም። እነ ሀይሉ አዱኛ እና መሰሎቹ ዶክተሩን “በሀገር ውስጥ ያለው የኦነግ ሸኔ ክንፍ ነህ”
ሲሉት በወቅቱ ያሰቡለት ነገር እንደሚኖር ተናግረን ነበር።
ዶክተር ታደሰ የሀጫሉን ሀውልት በአምቦ ዩኒቨርስቲ በማስተከሉ ጥርስ ሲነከስበት የነበረ ምሁር ነው። ከጅማ ዩኒቨርስቲ ከአራት በላይ ፕሮፈሰር፣ከስድስት በላይ ዶክተሮችን “የኦነግ ሸኔ የከተማ ክንፍ ናቸው።የያዝናቸው ግማሾቹ ቦምብ ይዘው ነው” በማለት እስር ቤት የከተታቸው ሲሆን ዩኒቨርስቲውን ከኦሮሞ ተወላጅ መምህራን እና አስተዳደሩን ሙሉ በሙሉ አጽድተው አሀዳዊ አቀንቃኞችን በቦታቸው የተከሉ ሲሆን አሁን ፊታቸውን ወደ አምቦ ዩኒቨርስቲ ማዞራቸውን አመላካች ነው።
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