Dr.Taadasa qna’a waan siida Hacaalu ijaaraniif hojira ariyaman egibti waraan kumaando gara sudaan er

Thank you Aljazeera! They want to find out why government shutdown OMN in ethiopia? – https://t.co/Ol3Q357ArH pic.twitter.com/Ms6dPkbWp4 — Kichuu (@kichuu24) November 15, 2020

No one was left-back, even the Bishops are on the frontline in the attempt to destroy federalism and restore the unitary power.

Bara Aduwaaf lolame sana Hababashaan Finfinneetii utuu geereetuu, namni keenya garraamummaadhaan daangaatti achi deemee ofiis dhumee diinas fixe. Injifannoon sun injifannoo biyyaa jedhamee habashaan ittiin geeraraa har’a geesse.

Har’as namni keenya garraamummaafi hiyyummaasaaf miseensa waraana ta’ee Tigiraay keessatti dhumaa jira; Kan ammoo ofitti murteesse abidda darbatee, itti darbatamas jira. Duuriyyoonniifi Kaabinoonni garuu Finfinnee keessaa akkuma abbootasaanii sirbaa oolan; geeraraa oolan.

Wanni qaaniifi ceeraa ammoo: Lubniifi Sheekiin, jaarsiifi Maanguddoon araara buusuu qabu, waraanatti abidda tuqataa oolan. (Barri waan nama hin agarsiifne hin qabu.)

FM, TV fi Raadiyoon Habashaa “Itiyoophiyaawwiinnat, Itoophiyaawwii” jedhee gurra namatti duuchaa oolus har’a eenyummaa Tigiree diina taasisee, waraana itti labsaa oole.

Kun hundi garuu waan gurguddaa sadii natti agarsiise. 1. Biyyi kun eenyummaafi fedhii saba tokkoo guutuuf, eenyummaa fi fedhii saboota of ta’ee ukkaamsuuf tuuvoozoo mootummaafi caasaa sirbawaa qabaachuushee. 2. Jaarsi biyyaa, Lubniifi Shekiin biyya kanaa hojii araaraa utuu hin taane, hojii kaabinummaatti jiraachuusaa. 3. Lolli geggeeffaman jiru, lola Bilxiginnaa fi TPLF fakkaatus, lolichi lola Federaalizimii fi Leexxummaa (unitary) ta’usaa. (Alaabaa warri hiriira ba’e qabatee jiruufi dhaadannoon isaanii sirriitti kana agarsiisa ture.)

Utuu akka dhugaatii, Raayyaan Ittisa Biyyaa lola barcumaarratti qaamni lamaan biyyicha keessaa biqile walirratti taasisu gidduu seenuu hin qabu. Amma garuu Raayyaa Ittisa Biyyaa Bilxiginnaa mararfatee TPLF hadheefatuun amileen ittiin kan Biyyaati jedhu hin qabu.

Kabajni warra Oromummaa jiraachisuuf du’ee, ajjeeseef bara baraan haa ta’u. Laggasaa Wagii isa wareegameefi isa jiruuf, Muusxafaa Huseen isa du’eefi isa jiruuf, Eebbisaa Addunyaa, Hacaaluu Hundeessaa isa wareegameefi isa jiruuf kabajan qabu sa’a 5 fi 30 irraa kaasee osoo hin taane, umurii koo guutuu kabajam qaba.

Lalisaa Indiris Ademiin