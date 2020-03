Jaal Abdii Raggaasaa ammaan yoo Oromoon hin iyyaafanne akkuma jaal Nadhii Gammadaa quba nyaachaa hafna.

Tiruun bulte lafee taate akkuma jedhan yaa Oromoo Goota kee Oromoo fi oromiyaaf jecha umuriin itti dhume kana halkan guyyaa har’a boru osoon jenne bakka jirtuu sagalee tahiif.

Dábessá Gemelal

Gaafa Nadhii Gammadaa dhabamu salphaa fakkaatee erga achi buuteen dhabamee Oromoon hundi gadde.

Gaafa Kol. Gammachuu Ayyaanaa hidhamu namni hedduun maqa balleessii mootummaarraa dhiyaatu fudhatee baga hidhame jedhe. Namni isaaf dubbatu muraasa ture. Gaafa inni mana hidhaatii ba’uufi dhugaan isaa mullatu Oromoon hundi ni gadde; ni gaabbe.

Har’a Jaal Abdii Raggaasaa gaafa hidhamu salphaa namatti fakkaachaa jira. Rakkoo bor Jaal Abdiirra ga’uuf gaabbiin homaa hin fayyadu. Falmannee goota kana harka diinaatii haa baafannu. Jaal Abdiin rasaasa itti dhukaafameen miidhamuufi dhiisuusaa ammallee hin barre. Bakkanni jirullee hin beekamne.

Biqilaa Amanuu Abbaashomaa

Hayyu duree ABO Obbo Dawud Ibsaa rakkoo ABO fi Mootummaa gidduu irratti maal jedhanii turan? OMN,2018.

“በኦሮምኛ በመስበካችን የኦነግ አባል ተብለናል! እኛን የሚቃወሙን ቤተክርስቲያንን መለመኛ የሚያደርጉ ናቸው”መምህርና የህግ ባለሙያ ሀ/ሚካኤል ታደሰ Obbo Hailemichael Tadesse

Hoggantoota ABO hidhamuu ilaalchisee marii gabaabaa Dubbi himaa ABO Jaal Toleeraa Adabaa waliin taasifame

(A4O, Press Release 29 February 2020) Advocacy for Oromia, a non-profit advocacy organisation working to ensure that the Oromo people’s rights and wishes are respected, requests SOLIDARITY AND SUPPORT for detained Oromo Liberation Front officials, members, advisers and supporters.

The organisation says in today’s press release, more than 10,000 Oromo individuals are imprisoned because of their bold stand against in justice in Oromia.

Issue: Five Oromo Liberation Front (OLF) officials including two EC members and two guards & two drivers have been arrested in Finfinne, Oromia.