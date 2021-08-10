Dhaggeeyfadhu Goota Gameeysa Qondaala ABO Kol. Gammachuu Ayyaanaa!!! August 10, 2021 Dhaggeeyfadhu Goota Gameeysa Qondaala ABO Kol. Gammachuu Ayyaanaa!!! Sisay Seifu-Maal Jibbita ree -New Ethiopian Oromo Music 2021(Official Video) Andualem Gosa – Darbee Laalla – New Ethiopian Oromo Music Video 2021 (Official Video) Related Related Posts ABO WBO Qeerroo - Jaal Maarroo - Goota KeenyaABO WBO Qeerroo - Jaal Maarroo - Goota Keenya Oduu Ammee! Hooggantoonni ABO kanneen akka Kol. Gammachuu,#Oduu_Ammee Hooggantoonni ABO kanneen akka Kol. Gammachuu, J. Battee Urgeessaa J. Lammii Beenyaa, J. Daawwit… Haacaaluu Hundeessaa Goota gaafa xiiqiiHaacaaluu Hundeessaa Goota gaafa xiiqii Kadir Said New oromo music 2020
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