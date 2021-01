Dhaamsa Waliif Dabarsaa! Jaallan Sagalee Dhabaniif Sagalee Ta’uun Dirqama Keenya!

#እናመሰግለን

የቱርኩ #IHH የእርዳታ ድርጅት በጦርነት ምክንያት ከትግራይ ወደ ሱዳን ለተሰደዱት ተጋሩ ስደተኞች “ቱንዳባ” በተሰኘ ቦታ 3365 ጊዜያዊ መጠለያ (ድንኳን) ሰርቶላቸዋል ። thanks for Turkish Humanitarians For building 3365 tent in Sudan tundaba, for the refugees that despaired from war in Tigray.