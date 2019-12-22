Dammaaqaa Wal Dammaqsaa: Namni warraqaa eenyummaa irraati muldhatu kuni Magaalaa Daseeti Masjiida Arab ganda jedhamuti muslimoota walin Masjiida seenun sochii Masgiida gubuu namoota godhaa turan keessa Isa tokkodha.hirmaana uummatatin qabamuun to’annoo jala oliffamee poolisiiti kename jira. Namichi
Kinoo masqalii qaba.
Ammas Rabbi isaan haa qabu!
“አፄ ሀይለስላሴ ከስልጣን ከተነሱ በሗላ በደርግ ባለስልጣናት ከታላቁ ቤተ- መንግስት የተዋሰዱባት ቮልስዋገን መኪና ዛሬ ለእይታ ቀርባለች ይላል” ከወደ chauvinists ሰፈር የተገኘው ዜና በአንድ ወቅት እንዲህ ተብሎ ነበር ” በመስታወት ተሸፍኖ ለእይታ ቢቀርቡ የአፄዎቹ መኪና ብዙ ቢሊዮን ዶላር ያስገኛሉ”
(ኢትዮጵያን ወደ ቀድሞ ከፍታ ዘመን የመመለስ አካል መሆኑ ነው)። አሁን የእኔ ጥያቄ benefit analysis መስራት ስይሆን
በመደመር ኮንሰብት የትኛው ሀይል ነው ኢትዮጵያን ወደ ድሮ ከፍታዋ ላይ የሚመልሳት?
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A. የፊውዳል ስርዓቱን ለመጣል የተከፈለውን መስዋዕትነት B. የደርግን ስርዓት ለመገርሰስ የተከፈለውን መስዋዕትነት
C. ህወሃት መራሹን የኢህአዴግ ስርዓት ለመጣል የተከፈለውን መስዋዕትነት
በዜሮ አባዝቶ 3 step ወደኋላ ተጉዞ ኢትዮጵያ አትፈርስም እያሉ ኢትዮጵያን ወደ ቀደሞ ከፍታ ለመመለስ የመደመር ፎርሙላ ይዞ የመጡ ፖለቲከኞች (ግለሰቦች) ሁለት ተቃራኒ ነገሮች ሲደመሩ ውጤቱ ዜሮ መሆኑን አንዴት ይጠፋባቸዋል?
ለምሳሌ
Category A (የአፄዎቹን አመለካከት ይዞ ያለዉን) ቡድን ከ category B (የደርግን አመለካከት ይዞ ካለው ቡድን) ጋር) መደመር ማለት ውጤቱ ዜሮ ነው (A+B=0)
የብሄር ጭቆናን ለመገርሰስ የተፈጠሩትን ግንባሮች (category C) የጨቋኞች አመለካከት ካላቸው (A) ጋርስ እንዴት አድርጎ ይስማማል? A+C=0
የደርግ አመለካከት ያላቸውን (category B) እና በብሄር ብሄረሰቦች እኩልነት የሚያምኑ ቡድኖች (category C) እንዴትስ የጋራ ነገር ይኖራቸዋል? B+C=0
Category C ውስጥ ያሉትን ሀይሎች ችግራቸውን አስተካክሎ ጊዜውን የሚመጥን አካሄድ/ፕሮግራም አውጥቶ ወደፊት እንዳይራመዱ በብርሃን ፍጥነት እንድከስሙ ተደርጓል።
እነዚህ 3 አመለካከቶች በተግባር መደመር በማይችሉበት ሁኔታ (category C) ውስጥ ያሉ ሀይሎችን በትኖ ኢትዮጵያን ወደቀድሞ ከፍታ የሚወስደው ሀይል ከየትኛው ወገን ነው የሚመጣው?
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