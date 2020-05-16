‘DAADHII GALAAN’ Weellee Isaa Haaraa

May 16, 2020

እኝህ አባት ኦቦ ቶለሳ ፊዳ ይባላሉ:: በአከባቢያቸው የተከበሩ የኦሮሞ አዛዉንት ናቸው:: በትላንትናዉ እለት ማለትም ሐሙስ, ግንቦት 6, 2012 (May 14, 2020) በኦሮሚያ ምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ በማሩ ቀበሌ ገበሬ ማህበር በቡና እርሻ ማሳቸዉ ዉስጥ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በጥይት ተደብድበዉ ተገለዋል።

በአብይ አዛዥነት; በሺመልስ አስፍፀምነት ; በኦሮሚያ ውስጥ የተሰማራው ልዩ ኃይል የሚባል የገዳይ ብድን ( Dearth Squad ) ከተጠያቂነት አያመልጥም::

እግዚአብሔር ስለ ህዝቡ ይሟገታል::

Dábessá Gemelal

New Hacaalu Hundeessa Best Oromo Music “” DAFII KOOTTU YAA WBO”” 2020

Oduu Owiituu Waranni Mootumma Ilmaan Oromoo sabboonumma qaban irratti reebicha hamaa gaggeessaa jira

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.