‘DAADHII GALAAN’ Weellee Isaa Haaraa

እኝህ አባት ኦቦ ቶለሳ ፊዳ ይባላሉ:: በአከባቢያቸው የተከበሩ የኦሮሞ አዛዉንት ናቸው:: በትላንትናዉ እለት ማለትም ሐሙስ, ግንቦት 6, 2012 (May 14, 2020) በኦሮሚያ ምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ በማሩ ቀበሌ ገበሬ ማህበር በቡና እርሻ ማሳቸዉ ዉስጥ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በጥይት ተደብድበዉ ተገለዋል።
በአብይ አዛዥነት; በሺመልስ አስፍፀምነት ; በኦሮሚያ ውስጥ የተሰማራው ልዩ ኃይል የሚባል የገዳይ ብድን ( Dearth Squad ) ከተጠያቂነት አያመልጥም::
እግዚአብሔር ስለ ህዝቡ ይሟገታል::
Dábessá Gemelal
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Oduu Owiituu Waranni Mootumma Ilmaan Oromoo sabboonumma qaban irratti reebicha hamaa gaggeessaa jira
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