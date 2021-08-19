Cry havoc and let slip the dogs of war:-
Military and Foreign Affairs Network
Ajaahib Jimaa Tooboo
Ethiopia: Update from Debre Tabor Front
WBOn itti muddaara.Abbaan-irree baaruda itti ulan malee ija hin banatuu, qawwee malee daandii nagaa
TDF – Badme -Rama – EDF -OLA
Again Deployment of Eritrean Troops Along Tigray Border -Military Agreement of Turkey & Ethiopia
Hidhaa fii Ajjeechaa Sodaaf Jireenya Salphinaa hin jiraannu. Gabrummaan du’a miilaan deemani
ABO’n Gaachana Oromooti
የመንግስት መገርሰስ እና ተያያዥ ችግሮች
Aug:-18/2021
OMN Horn: Odeessaalee Har’aa (Hagayya 19, 2021)
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