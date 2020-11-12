BREAKING : President Mustafe is forcibly evicting Somalis from their homes,..

– Jigjigaonline
Their health is at risk because coronaviruses spread through crowds and gatherings.
The #Ethiopian government has previously banned public gatherings, but this has not been implemented while supporting them.
Pray for the #Somali people who are being humiliated by the oppressors!
Via: RAJO MEDIA
ም/ፕሬዝደንት ሙስጠፌ በትግራይ ክልል ለተቀሰቀሰው ጦርነት ሶማሊዎችም የበኩላቸውን ድርሻ እንድወጡ በጠቅላይ ሚኒስትሩ መጠየቃቸውን በመግለጽ የሶማሊ የሀገር ሽማግሌዎች እና የሀይማኖት አባቶች ድጋፍ እንድያደርጉ መጠየቃቸው ይታወሳል፡፡
ረጆ በስብሰባው ተሳታፊ ከነበሩት የሀገር ሽማግሌዎች እንደተረዳችው ሁላቸውም በአንድ ድምጽ ሶማሊዎች በጦርነቱ ውስጥ መሳተፍ እንደሌለባቸው በማያሻማ ሁኔታ ለም/ፕሬዝደንት ሙስጠፌ ነግረዋቸዋል፡፡ የሀገር ሽማግሌዎችና የሀይማኖት አባቶች ከዝህ የሚከተለውን ውሳኔ አሳልፈዋል፡፡
1. በጦርነቱ ፍትሃዊነት እንደማይስማሙ፡፡ ቢቻል ሁለቱ ወገኖች በውስጣቸው ያለውን ችግር በሰላማዊ ድርድር እንድፈቱ፤
2. ህወሃት እና የጦር ጄነራሎች ምንም እንኳ በክልሉ ላይ በደል ብታደርስም አሁን ግዜ ጣላት ቢለን በማያገባን ጦርነት ውስጥ መግባት እንደሌለብን፤
3. አንድም የሶማሊ ልጅ ጦርነቱ ውስጥ መግባት እንደሌለበት (ልዩ ፖሊሶችም በግዳጅ ወደ ጦር ሜዳ መወሰድ እንደሌለባቸው)
4. የክልሉ መንግስት (ከፈቀደ ያሻውን) ያህል የበጀት ድጎማ ለፌዴራል መንግስት እንድያደርግ (በጀቱ የፌዴራል ስለሆነ ያሻውን ይውሰድ)
ም/ፕሬዝደንት ሙስጠፌ ከሶማሊ የሀገር ሽማግሌዎች እና የሀይማኖት አባቶች ጋር ያደረገው ውይይት አደገኛ ጥፋት ውስጥ እንዳይገባ ረድቶታል፡፡
በዝህም ም/ፕሬዝደንት ሙስጠፌ ውይይት በማድረጉና በግብታዊነት ውሳኔ ላይ ባለመድረሱ ሊመሰገን ይገባዋል
ጦርነቱ ህገወጥ ጦርነት መሆኑ አሁን ሁሉም የገባው ይመስላል፡፡ የአቡሽን ስልጣን ለማስቀጠልና የአማራን “የጠፋን” ርስት ለማስመለስ የሶማሊ ወጣቶች ደም አይገበርም! አቡሽ ጦርነቱን ያው እንደጀመረው ይጨርሰው ማለት ይከብዳል፡፡ ለምን ቢባል የሚሞተው ሁሉ ኢትዮጵያዊ ነው በዝያ ላይ ምስክን ህዝብ! ስለዝህ ሁላችንም የጦርነት አስከፊነት ተረድተን No to war ማለት አለብን!
N.B: ይህን ዜና እውነቱን ለማረጋገጥ የሚቻለው አንድም የሶማሊ የሀገር ሽማግሌ ጦርነቱን ደግፎ የተናገረበት (ዜና የተሰራበት ክልፕ) ፈልጎ ማግኘት አይቻልም! ፈጽሞ! የለማ!ቢኖር ኖሮ እንደ ባድመው ግዜ በየዜናው ሶማሊዎች በጦርነቱ ላይ መሳተፋቸው ይነገር ነበር!
በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል የተቀሰቀሰው ጦርነት አስመልክቶ የሶማሊ የሀገር ሽማግሌዎችና የሀይማኖት አባቶች የሶማሊ ልጆች ጦርነት ውስጥ መሳተፍ አያስፈልግም ሲሉ በአንድ ድምጽ ወስነዋል፡፡ የክልሉ መንግስት (ከፈቀደ ያሻውን) ያህል የበጀት ድጎማ ለፌዴራል መንግስት እንድያደርግ (በጀቱ የፌዴራል ስለሆነ ያሻውን ይውሰድ) ብለዋል!
ም/ፕሬዝደንት ሙስጠፌ ከሶማሊ የሀገር ሽማግሌዎች እና የሀይማኖት አባቶች ጋር ያደረገው ውይይት አደገኛ ጥፋት ውስጥ እንዳይገባ ረድቶታል፡፡ በዝህም ም/ፕሬዝደንት ሙስጠፌ ውይይት በማድረጉና በግብታዊነት ውሳኔ ላይ ባለመድረሱ ሊመሰገን ይገባዋል
No to war !
SR News Update
Tigray TV has broadcasted this morning a video showing a public opinion in the town of Sheraro, saying it is under their control. One of the residents who spoke said that we rather die than allowing Sheraro fall to the hands of invaders which he mean the federal government forces.
It is noteworthy that the military who spoke yesterday and Abiye Ahmed who spoke today said that they have captured Sheraro.
“Heavy fighting has been going on since last night in these areas; however, claims from both sides cannot be taken as truth at this critical time.
SR News
በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ
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