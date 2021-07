Breaking news, the liberation of Oromia OLF said that it took over the last hours of the 43 districts of Oromia. Expect a complete report soon

#Breaking_News : Guyyaa har’aas lolli kaabaa itti fufuun Waraanni Tigraay Konkolaataa Waraanni Humna Addaa Naannoo amaaraafi milishaan Amaaraa itti sochoo’aa turte barbadeessu isaa gabaasni Amma bahaa jiru ni mirkaneessa!!

Konkolaataa kun hundi kan lola har’aa irratti TPLFn kan barbadeessiteedha! Meeshaa waraanaa gurguddaas Waraanni Tigraay booji’uun isaa gabaafama jira! Jarri soddaa Abiy baqachaa jirti jadhan..

Hubachiisa suuraa hunda Application ilaaleen maxxanse sirriidha…!! Waliin qoodaa..!! The Oromos region is on the nation to completely take over the rebels fighting for the liberation of Oromia directly.

