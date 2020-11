#BREAKING NEWS Sadaasa 29/2020 Lola Tigraay Update Ganamaa kaasee Tigraay keessatti kallattii hundaan lolli deemaa ture. Addatti karaa Kaabaan Hawuseen, Aksuum akkasumas Karaa lixaa Maaycoo, dagaa Timbeen keessatti haleellaa meeshaa gurguddaatu gaggeeffamaa jira. Karaa Kibbaan Waajiraat irratti lolli guddaan gaggeeffamee RIB Maqalee dursee akka galuuf dirqama fudhatan shaalaqaa 2ffaa fi 7ffaan guutummaa guutuutti rukkutamanii jiran.warri kun warra Baacaa Dabaleedhaan hoogganamani dha. Baacaa Dabalees magaalaa Maqalee irraa fageenya kiloometira 47 irraa ta’ee ibsa kennaa jira.sanyii Tufaa munaa irraa Waraanni Shaabiyaa fi Nafxanyaa kaleessa galgala kallattii Kibba Bahaatiin #Maqalee galee ture guutummaa guutuutti rukutame. Qondaalonni olaanoon waraanicha hogganaa turan ajjeefamuu fi booji’amuus maddeen addaa addaa gabaasan.Halkan edaa irraa jalqabee uummanni tigiree magaalaa Maqalee keessa jiraatu injifannoo kana bifa adda addaatiin ibsachaa jiraachuunis beekameera. Maammee Caffee Ethiopians are raising Eritrean flag all over the country

29 Nov 2020 – (EP) Eritrean Press is receiving lots photos from our followers today showing Ethiopians waiving Eritrea’s flag through out the country from Jimma in the south to Gondar in the north.

In Addis Ababa, the capital city of Africa, Ethiopians have been seen raising Eritrean flag (pictured) to show their gratitudes and affections to the people of Eritrea after the defeat of the TPLF junta.