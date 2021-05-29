Breaking News! Ethiopia is older than America.
በመጠራጠር ሰዎች ብዙውን ጊዜ ወደ ጥያቄ ይመራሉ ፡፡ የኦሮሞ ታሪክ በጣም ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ጥያቄ እና ችላ ተብሏል ፡፡
ሆኖም ፣ በመጠየቅ ሰዎች ወደ እውነት መድረስ ይችላሉ ፡፡ አስገራሚው ነገር እውነት እንደ ፀሐይ ናት ፡፡ ለተወሰነ ጊዜ መዝጋት ይችላሉ ፣ ግን አይሄድም ፡፡
ኦነግ ለምን አለ?
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ኦነግ የተቋቋመው የጭቆና ስርዓቱን ለመፈታተን፣ የኦሮሞን ህዝብ ለማብቃት እና የኦሮሞን ህዝብ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ኑሮ ለማሻሻል ነው፡፡
በጭቆና ስርዓት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉም ችግር ፈቺዎች መሆናቸውን ይገነዘባል፡፡ ተጨማሪዎችን፣ ጥንካሬን መሠረት ያደረገ፣ መፍትሄ ያተኮረ፣ ሥርዓታዊ እና ፀረ-ጭቆና አቀራረቦችን ይከተላል፡፡ ትኩረቱ በመፍትሔዎች፣ በጋራ ሀላፊነቶች፣ በአዳዲስ ግንዛቤዎች እና በመተማመን ላይ ነው፡፡
የኦነግ ሥራ ስለሚፈጠረው ትስስር እና ስለ ግንኙነቶች ነው፡፡ የኦነግ ሥራ የኦሮሞ ህዝብ በግንዛቤ ማስጨበጫ፣ በመከራከር፣ በአቅም ግንባታ፣ በትምህርት፣ በመተሳሰርና በተግባር ከጭቆና እንዲወጣ በማገዝ ነው፡፡
#Ethiopia: Diplomatic scoop
Minister of Foreign Affairs of #Finland and #EU envoy to Ethiopia Pekka Haavisto held discussion with UN Secretary General Antonio Guterres yesterday on “the alarming humanitarian situation in #Tigray, Ethiopia. Important that humanitarian workers are protected and humanitarian access guaranteed. Action is needed to help civilians.”
Source: Finish Foreign Ministry
Picture: Archive/Agencies
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