#Breaking_News: Dhaabbileen siyyaasaaf paartileen mormituu Oromoo mootummaa himatan
Guyyaa har’aa Gurraandhala 24,2020 paartileen Oromoo boordii filannootti himata galchatan.
Dhimma ajjeechaa fi hidhaa uummata Oromoo irratti adeemaa jiruu ilaalchisuun Dhaaba Oromoo ABO waliin ta’anii KFO fi PBO’n Boordii filannootti himata galchanii jiru.
Himanni sun akka ajjeechaaf hidhaan miseensota ABO, KFO fi PBO irraa dhaabbatee nagaan uummataa dhugoomu kan gaafatu yoo ta’u, mootummaan harka isaa miseensota dhaabbilee siyyaasaa fi uummata Oromoo irraa akka deeffatu kan gaafatudha.
Himata kana irra dhaabbatee boordiin filannoo murtoo gaarii ta’e nii laata jedhamee eegama. Haalli kun saffisaan furamuu baannaan biyyattiin haala rakkisaa fi akkaan yaaddeessaa keessa kan seentu ta’uus yaaddoo qaban himanii jiru.
Via: Oromia Today-OT
የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ሃይል አዛዥ የነበሩትና ጠለቅ ያለ የፖለቲካ እውቀት እንዳላቸው የሚነገርላቸው ጀነራል አበበ ተክለሃይማኖት በመንግስት ሆን ተብሎ አወዛጋቢ እንዲመስል እየተደረገ ባለው የJawar Mohammed ዜግነት ጉዳይና በሌሎች ተያያዥ ነጥቦች ላይ ይሄንን ሚዛናዊ አስተያየት ሰጥተዋል።
ጀነራሉ ለፍትህና ለዴሞክራሲ ግልጽ ወገንተኝነት በማሳየት ቀደም ብለው ከህወሃት ከለቀቁት ጥቂት ነባር ታጋዮች ውስጥ ግምባር ቀደሙ ሲሆኑ፣ በቅርቡም “ኢትዮጵያ ከየት ወዴት? የደህንነት ማስጠንቀቂያ ደውል” የተሰኘ መጽሃፍ አሳትመዋል።
በተራ አሰራር የፖለቲካዊ ጨዋታና ቁማር አደገኛ ነው
አሜሪካዊው Mr.Jawar በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ጠቅላይ ሚኒስተር የሚቀራረብ ጥበቃ ይደረግላቸው ነበር፡፡ የአሜሪካ ዜግነት ሲክዱ (renounce) የኢትዮጵያዊው አቶ ጁሓር ጥበቃ ተነሳ ተባለ፡፡ የጉድ አገር አልን፡፡ የአቶ ጁሓር ዜግነት ምስክር ወረቀት ጉዳይ ከሌሎች የውጭ ዜግነት የነበራቸው በተለየ አነጋጋሪ ሲሆንም ገረመን፡፡ የሌሎች አገሮች ዜግነት ያላቸው/የነበራቸው የተለያዩ የፖለቲካዊ ፓርቲ አመራርና አንዳንድ የመንግስት ባለስልጣናት የውጭ አገር ዜግነታቸው ክደዋል? የካዱ ካሉስ ሂደቱ እንዴት ነበር? ሲመቻቸው ኢትዮጵያዊ ካልተመቻቸው ሸሽተው ለመሄድ የሌላ አገር ዜግነት ደብቀው የያዙ ይኖሩ ይሆን እንዴ?
የአቶ ጁሓር የኢትዮጵያዊነት ዜግነት ምስክር ወረቀት የማግኘት ሰጣ ገባ ለመረዳት የሚያሰቸግርና ኣሳፋሪ ሂደት ነው፡፡ ግን ለምን? ለጉዳዩ ቅርበት ያለው አንድ ጓደኛዬ ምርጫወን ለማደናቀፍ የመጀመርያው እርምጃ ነው አለኝ? መንግስት እኮ ምርጫው መካሄድ አለበት አያለ ነው አልኩት፡፡ እህ እህ ብሎ ተስፋ መቁረጥ ቢኖሮስ? በተለይ በኦሮሚያ ያለውን ሁነታ እያየህ እንዴት እንደዚህ ትላለህ አለኝ፡፡
የሚመለከተው የመንግስት አካል የአቶ ጃዋርን ኦፊሻልያዊ ምስክር ወረቀት ጉዳይ የፖለቲካዊ ቁማር፤ የፖለቲካዊ ጨዋታ ያውም የልጆች “ዕቃ ዕቃ” ማድረግ ተቆጥቦ በሕጉ መሰረት ጊዜ ሳይሰጥ ምላሽ መስጠት ይገባዋል፡፡ በፖለቲካዊ አመለካከት ከአቶ ጃሓር ጋር ልንስማማም ላንስማማ እንችላለን፡፡ ነገር ግን ፈለግነው አልፈለግነው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት አራት ወይም ምናልባት አምስት እጅግ ተፅእኖ ፈጣሪ ሰዎች አንዱ መሆናቸውን ለማወቅ የሚያስቸግር አይመስለኝምና መንግሰትም ለደህንነታቸውም ተገቢ ጥበቃ ማድረግ ይገባዋል እላለህ፡፡
OMN: Keessummaa, Turtii Prof. Mararaa waliin (Gur. 24, 2020)
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