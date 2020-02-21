Bilxiginnaa( Neftegna): Naannoo Amaaraa irraa hiriira Deeggarsa Abiyyiif jedhamee konkolaataa hedduun Habashoota fe’ee gara Oromiyaa dhufaa ture Salaaleetti Qeeyroon ugguramee jira.
Laali kanagaa hojiin Bilxiginnaa
#የሴራ_እጆች !!የነፍጠኛዉ መንግስት እውነተኞቹን የኦሮሞን ልጆች እየበላቸው ነዉ፥ ይህም የወደቀዉን የደርግን መንግስት ያስታውሰናል:: https://t.co/ZioXdd67Pa pic.twitter.com/n5IgU81AWw
— Kichuu (@kichuu24) February 21, 2020
#የሴራ_እጆች !! የበዶምቢዶሎ ታገቱ የተባሉት የአማራ ተማሪዎችን አብይ እራሱ በአማራ የደህንነት ሠራተኞች ከጎጃምና ጎንደር እንዳሳፈናቸውና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዳልሆኑ ቤተሰቦቻቸው አጋልጠዋል ። https://t.co/GGUetVuIxa pic.twitter.com/rANbkdb9xb
— Kichuu (@kichuu24) February 21, 2020
“Mee waan kana xiinxalaa.Tokkofaa, zooniin adda bahe kun minjar shonkoraa fi Guraagee walxuqisiisa. Oromiyaa bakkan qooda. Lammafaa, seera Oromiyaan hin bulu jedhani. Lafti Oromiyaa seera Oromiyaan hin bulle kun seera Naannoo kamiin bula laata? Sadaffaa, qotee bulaa abbaa waraa 40,000 ol buqqaasa jedhani. Qotee bulaan seerri isa irratti yoo labsamu hin beeku. Afur, lafti kun qotee bulaa Oromootu irraa kaee ormaaf kennama. Saamtonni kunniin ammoo Lafa badhaasaan Abiyyi kennuuf deemu kana abbaa fedhanitti gurguratu. Master plan oli dubbiin tun.”
Tsegaye Ararssa
በወቅታዊ የሀይማኖት ጉዳይ እና የቅዱስ ስንዶሱ ዉሳኔ ዙሪያ ከህግ ባለሙያ,የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ፀሃፊ እና የሀይማኖት መምህር ሀ/ሚካኤል ታደሰ ጋር የተደረገ ዉይይት።
“የእራስን እድል በእራስ የመወሰን ጥያቄዬ በአብይ ዘመን ነው የተመለሰልኝ” ብሎ ለዚ አስተዳደር ድጋፍ መስጠት በአንድ አስቂኝ ምሳሌ ሊገለጥ ይቻላል። ህወሀት ደርግን ያሸነፈው በደርግ ግዜ ነው። ስለዚህም አሁን እየሰማን ባለነው የብልጽግናን ክትባት በወሰዱ ካድሬዎች አመክንዮ መሰረት ህወሀት ለደርግ credit መስጠት አለበት- ድሉ የተገኘው በደርግ ዘመን ስለሆነ። የአብይ አስተዳደር ህገመንግስቱ ላይ የተቀመጠው የ self-determiantion መብት እንዳይተገበር ሙሉ ሀይሉን ተጠቅሞ ከህዝቦች ጋር እየተገዳደረ ያለ መሆኑ ይታወቃል። የሳይንሳዊ ጥናት ጋጋታ፣ ወታደራዊ ማስፈራሪያ፣ ጥያቄን ክልል ላይ ማፈን፣ የሪፍረንደም ቀን እንዳይቆረጥ ጣልቃ መግባት፣ የሪፍረንደም ውጤትን አለማክበር ወዘተ አብይ የህዝቦች ጥያቄ እንዳይመለስ እየሰራባቸው ካሉ መንገዶች ጥቂቶቹ ናቸው። ታዲያ የህዝቦች ትግል አሻፈረኝ ብሎ ገፍቶ መጥቶ፣ እና የሚከፈለው መስዋእትነት ተከፍሎ ድል ሲገኝ የህዝብን ጥያቄ ሊያደናቅፍ ሌት ተቀን ሲሰራ የነበረው አካል ምስጋና ይገባዋል? በየትኛው አመክንዮ? ይሄ ከአመክንዮ መዛነፍ ሳይሆን ጨርሶውኑ ማሰብ ከማቆም የሚመነጭ ዝቅታ ነው። አብይ ህገመንግስቱ ላይ የተቀመጠው መብት እንዲተገበር ሲያመቻች ሳይሆን ተግዳሮት ሆኖ ለማደናቀፍ ሲሞክር ለብዙዎች ህይወት መቀጠፍ ምክንያት የሆነ በህግ መጠየቅ ያለበት ወንጀለኛ ነው። የከበረው የህዝብ ትግል እና መስዋእትነት በካድሬ የእህል እርቦ ሲሰፈር ማየት ያማል።
~by Rediet Tamire.
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