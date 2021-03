Bilxiginaan: Diraamaa sirnichii fi hoomaan isaa itti qophaahaa jiru tokkotu jira.

Wanni gaariin garuu gareen qorataa walabaa sadarkaa idil addunyaa baacoo bocolaa duubatti haftootaa akkasiitiin kan gowwoomfamu miti. Diraamaa bukoodhaan addunyaa gowwoomsanii Oromoo yakkamaa godhuun miidhamaa of fakkeessuu hin danda’ani. Ummani keenya garuu waan as deemaa jiru kana tolchee beekuun of eeggannoo bifa hundaa godhuu qaba. Humna lafti gadhiifameefii quufee burraaqaa jiru kana ofirraa dhaabsisuu qaba. Shira jarri daangaa cehanii dhufanii biyya isaa Oromiyaa irratti isumarratti shiraa jiran ofirraa ciruun akka lamuu isa hin kajeelle barsiisuu qaba. Duulli deemaa jiru kan qawwee qofa miti. Duula siyaasaa fi ololaa dandeettii qaban hunda walitti cuunfanii daboo wal waamanii bitamtoota nu keessaa dhalattes hiriirfatanii geggeessaa jiran kana dhaabsisuu qaba. Duula diinaa akkasiif callifni deebii hin tahu. Waan as deemaa jiru maraaf qophaahuu gaafata. Kufaatii Tigraay keessatti kufaa jiran Oromiyaattis dabaluufii qabna malee Oromiyaan bakka itti baqatanii Oromoo yakkuudhaan miidhamaa of fakkeessanii gaafatama jalaa bahan tahuu hin qabdu.