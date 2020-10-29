Bilxiginaa : ጠ/ሚ ዐቢይ ከጎዴ ቀላፎ ፈርፈር ሎት ያለውን የመንገድ ፕሮጀክት ግንባታ በይፋ አስጀመሩ
አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 19፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ከጎዴ ቀላፎ ፈርፈር ሎት ያለውን የመንገድ ፕሮጀክት ግንባታ በይፋ አስጀመሩ።
በመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ማስጀመሪያው ላይም ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በተጨማሪም ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ ከኦሮሚያ ክልል ርእስ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ እና የሶማሌ ክልል ምክትል ርእሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሃመድ ተገኝተዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ በፌስቡክ ገፃቸው ባወጡት መረጃም “ዛሬ በሶማሌ ክልል ከ6 ቢሊየን ብር በላይ ወጭ የሚደረግባቸው እና ከ300 ኪሎ ሜትር የሚበልጥ ርዝማኔ ያላቸውን መንገዶች ግንባታ አስጀምረናል ብለዋል”።
ከእነዚህም ውስጥ ከ270 ኪሎ ሜትር በሚበልጥ ርዝማኔው የጎዴ -ቀላፎ ሎት -1 ፣ የጎዴ -ሐርጌሌ ሎት እና የያአሌ -ዳና ሎት -3 የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶችን ያካተተ መሆኑንም አስታውቅዋል።
የመንገድ ግንባታዎቹ በ4 ዓመታት ውስጥ የሚጠናቀቅ መሆኑንም አስታውቀዋል።
የመንገድ ግንባታው ሲጠናቀቅ የአካባቢውን ነዋሪዎች ከማገናኘት ባሻገር፣ የጎዴ ከተማን የልማት ማዕከል
ለማድረና የገበያ ትስስር ለመፍጠር ያስችላል።
በተጨማሪም የአገሪቱን የወጪና ገቢ ንግድ በእጅጉ እንደሚያሳልጥ ታምኖበታል።
Osoo WBOn Bilisummaaf Lolaa jiruuti Opdo Waliin Bilisoomnee jirra jettanii Cubbuu Sadarkaa hin qabne nurratti galmeessitan”
Cubbuun immoo dafee hin qulqullaahu”akka malee ittiin miidhamaa jirra kunoo!
Ayii Oromoo Jedhe Coloneel Abiyyi gaafa minisootaa sana.
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