Biltigna’s Taye Danda’a”ኮሮና ከፈረንጅ ቱሪስት የሚመጣ በሽታ ነው።”ታዬ ደንደአ በቃሉ አረዶ (አሊ ዶሮ)
Fakkeenya gaariidha
Dhibbeentaa 50% Qofaa Isiniif Kenna
“Face Mask” godhachuu dagattan loo
Of-eeggannoof!
የኩባ ዶክተሮች ኢታሊ ለእርዳታ ሲገቡ ።
ቫይረሱን በጋራ እንከላከል !
Jeneraalli Masrii/Egypt tokko Dhibee Koronaan du’e.
Yaa Rabbi Araaramakee nuuf buusi.
“ኮሮና ከፈረንጅ ቱሪስት የሚመጣ በሽታ ነው።”ታዬ ደንደአ
በቃሉ አረዶ (አሊ ዶሮ)
ይህ አስፈሪ ድንቁርና የተጫነው ሀሳብ የታዬ ደንደአ ነው። በዓለም ላይ በተፈጠረው አደገኛ የኮሮና ስርጭት ምክንያት መረጃዎች ለሁሉም አካባቢ ህዝብ በዕኩል እንዲዳረሱ ጥሪ እየቀረበ ነው። ይህ ጥሪ ለምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝብም የተዘጋው የስልክና የኢነተርኔት አገልግሎት እንዲከፈት እየቀረበ ያለው ጥሪ ነው።
ካድሬዉ ታዬ ግን ጥሪዉን ተቃውመው በፃፉት ፖስት ላይ “ወለጋ ለኮሮና ተጋላጭ አይደለም የአከባቢዉ ፀጥታ ያልተረጋጋ በመሆኑ ወደ አከባቢዉ የሚሄድ ቱሪስት ወይም የዉጭ ሀገር ሰዉ አይኖርም። ኮሮና ደግሞ በሰዉ የሚተላለፍ እንጂ ከሰማይ የሚዘንብ ቫይረስ አይደለም። ስለዝህ ኮሮና በወለጋ በአጠቃላይ አስጊ አይደለም። ” ብልዋል ። ኮሮና ከፈረንጅ ቱሪስት የሚመጣ በሽታ ነው የሚል አስፈሪ ድንቁርና የተጫነው ሀሳብ እና ” ትንሹን ኮሮና ለመከላከል ሸኔን የሚያክል እጅግ አደገኛ ኮሮና የሚያድን ሞኝ የለም” የሚል እጅግ ጭካኔ የሚታይበት አስደነጋጭ መልስ ሰጥተዋል።
በከፍተኛ የመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ እንደ ታዬ ደንደአ ያሉ ሰዎች የዓለምን ታላላቀ መንግስታት እያነበረከከ እና እያሸበረ ካለው ኮሮና ቫይረስ በላይ ሸኔ እንደሚያስጨንቃቸው ማወቅ ያስደነግጣል። ገና ለገና ሸኔ እጅ ሊገባ ይችላል በሚል ፍርሃት እህልና መድሃኒት ወደ ወለጋ እንዳይሄድ መከልከል በምንም መስፈርት ተገቢነት እንደሌለው ሁሉ ኢንተርኔትና ስልክ ነብስ አድን በሆኑበት በዚህ አስከፊ ወቅት ማቋረጥም ተገቢ አይደለም።
እነዚህ የመንግስት ባለስልጣኖች ኮሮናን የሚረዱት በዚህ የወረደ ደረጃ መሆኑን ማወቅ የኮሮናን አደገኝነትና ግዝፈት ለሚረዳ ሁሉ ህዝባችን የሚያድነው መንግስት አለው ወይ ብሎ እንዲጨነቅ የሚያስገድድ ነው።
የዚህ ዓይነት እርምጃ የመንግስትን ደካማነት እንጂ ጥንካሬም አያሳይም።
ዓለም በኮሮና ቫይረስ ተጨንቃ ወንጀለኞችን በወህኒ ተፋፍገው በኮሮና እንዳይሞቱ ከወህኒ እየፈታ ባለበት በዚህ ሰዓት የፖለቲካ ባላንጣን ለመቅጣት ንፁሃን ዜጎች ላይ ሞት መፍረድ በምንም መስፈርት ተቀባይነት የለውም። ውሎ አድሮም ለሀገር የደም ዕዳ የሚያቆይ መጥፎ እርምጃ ነው።
ከዛሬ ጀምሮ በተወሰነው መሰረት
በተለያየ መንገድ፣ ለተለያየ ጉዳይ ከኢትዮጵያ ውጭ የነበሩ ወገኖቻችን ወደ ኅብረተሰቡ ከመቀላቀላቸው በፊት ሁለት ሳምንታት ለየት ብለው የሚቆዩባቸውን ስፍራዎች አሰናድተናል።
— Takele Uma Banti (@TakeleUma) March 23, 2020
Vaayiresiin Koronaa kun sa’aatii Saddeetiif qilleensa keessa turuu akka danda’u himamaa jira.
Qilleensa Baqatamee hin danda’amu Falli jiru Rabbiin Kadhachuu qofa
A team of Chinese medical experts with medical supplies arrive in Cambodia to help fight against #COVID-19 pandemic xhne.ws/yGkOu
Cuban doctors and nurses arrived in Italy to help in the fight against the coronavirus outbreak at the request of the worst-affected region, Lombardy https://t.co/XvXL35HJZ7 pic.twitter.com/XeQrkNaw6h
— Reuters (@Reuters) March 23, 2020
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