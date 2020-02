Biltigna Party : Humni tikaa mootummaa Qondaaltota ABO, Dabballoota,Miseensota fi deeggartoota ABO mana hidhaatti bifa haaraan guuruuf akka karoorfate marii torban dabarsine kana keessa mariyataniin waliif galaniiru.

Haaluma kanaan torban dabarsaa jirtu kana keessa Hogganaa waajjira ABO Godina Iluu Abbaa Booraa jaal Mahaammad Amiin fi Barreessaa waajjirichaa Barsiisaa Daagim Warqinaa hidhuun ni yaadatama.

Barsiisaa Daagim warqinaa guyyaa har’aa M/murtiitti dhiyyeessuun beellama guyyaa 8 irratti qabatanii akka jiranis barameera.

Godinuma kana keessatti guyyaa kaleessaa dargaggoota lama humni tikaa mootummaa bakka hojii isaanii irraa qabee hidheera. Maqaan dargaggoota kanaa: 1, Gaaddisaa Kennesaa

2, Malkaamuu Rattaa jedhaman yoo tahan guyyaa kaleessaa Iluu Abbaa Boor Aanaa Nophaatti qabamanii Waajjira Poolisii Aanichaatti hidhamanii jiru. Ummatni Oromoo bakka jiruu warra hidhamee jiru hiiksisuuf akka diinni ilmaan isaan hin qabee hin hiineefis wal tiksuu qaba sagalee waliif tahuun. Suuraan Kan Gaaddisaa Kennasaati kan kaleessa qabame. Dábessá Gemelal “አንድ መሪ መካሪውን ካልሰማ፣ካለ 1 አመት አይነግስም!!” ዲ/ን ዳንኤል ክብረት

According to the fresh video of Daniel Kibret, He seems to be pissed by the Prime Minster. With the new shuffling in the office, and the attitude displayed in the video, i suspect the PM office is waking up from the nap and the deacon sensed it. Check it out and make your own opinion. “አንድ መሪ መካሪውን ካልሰማ፣ካለ 1 አመት አይነግስም!!” ዲ/ን ዳንኤል ክብረት

Freedom House: Statement from the Ethiopia Working Group https://t.co/mxBwd03frB pic.twitter.com/TazvV3bQ2u — Kichuu (@kichuu24) February 7, 2020