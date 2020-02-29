Biltigna party: ሀገር በፌስቡክ ወሬ ወይስ በህገመንግስት ነው የሚተዳደረው ? ሁሉም ውሳኔ በፌስቡክ ጫና ከሆነ ፓርላማስ ለምን?
በአክራሪ የአብን አክቲቪስቶች/በ የውሸት አንድነት አቀንቃኞች/በእምነት ተቋማት ውስጥ ራሳቸውን በደበቁ ኃይሎች እና መሰል ሌሎች አክቲቪስቶች ጫና እስከዛሬ የተወሰዱ እርምጃዎች ወይም የተቀየሩ ውሳኔዎች በትንሹ እንመልከት
1. በአዲስ አበባ ዙሪያ የህገወጥ ግንባታዎች ማፍረስ
2. የእርቅ አማራጭ ወደ ጎን በመተው እነ ጃል መሮ ላይ እየተወሰደ ያለው የሀይል እርምጃ
3. በተደጋጋሚ ለጀዋር ለምን ጥበቃ ይደረጋል በማለታቸው የጀዋር ጠባቂዎች እንድነሱ ተደርገዋል
4. በፊንፊኔ እና ኦሮሚያ ልዩ ዞን የአስተዳደር ወሰን የመለየት ስራ እንድጓተት ጫና ፈጥሯል።
5. አዲስ አበባ ውስጥ የተሰሩ ህገወጥ ግንባታዎችን የማፍረስ ስራ እንድቀር ተደርጓል።
6. በግዲያ የተጠረጠሩ የአብን አመራሮች እንድለቀቁ አድርጓል
7. የህዝብና ቤት ቆጠራ ፕሮግራም ላልተወሰነ ጊዜ እንድራዘም አድርጓል
8. ቄሮንን አሸባሪ/መንጋ/.. ናቸው በማለት አስቀድሞ የስም ማጥፋት ስራ ስለሰሩ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ርብሻ በተፈጠረ ቁጥር የኃይል እርምጃ እንድወሰድባቸው አድርጓል
9. ለረጅም ጊዜ ባደረጉት የስም ማጥፋት ዘመቻ ሰሞኑን ለ OMN የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ እንድሰጥ አድርጓል
ከዚህ በመነሳት ለወደፊቱ የሚወሰደው እርምጃ/ውሳኔ ለማወቅ የእነሱን አጀንዳ መከታተል በቂ ይሆናል።
ሶሻል ሚዲያ የመጀመሪያው ፓርላማ ሆኗል
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