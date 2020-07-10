BBS: Hiriira Mormii Dhalattoota Oromoo ,UK Manchestar jiraataniin gaggeeffamaa jiru.

BB$: Hiriira Mormii Dhalattoota Oromoo ,UK Manchestar jiraataniin gaggeeffamaa jiru.
BBS: Bultum Broadcasting Services
Leencoo Baatii Gaaffiin Oromoo Osoo Isaaf Hingalle Qabsaayaaturemoo?
ይሄም አለ (Tsegaye Ararssa)
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የአብይ አህመድ የብልጥግና መንግሥት፣ ጃዋር ላይ የሞት ቅጣት፣ በቀለ ገርባ ላይ የዕድሜ ልክ እስራት፣ በፍርድ ቤት እንዲወሰን የራሱን ውሳኔ በማድረግ በፍርድ ቤት ለማስፈጸም ዝግጅቱን መጨረሱን ከውስጥ የደረሰን መረጃ ያመለክታል።ብልጽግና በሥልጣን እስካለ ድረስ ጃዋርም በህይወት፣ በቀለም ከእስር ቤት ውጪ በነፃነት፣ እንዲኖሩ እንደማይፈቅዱ ተማምለዋል፣ በእብሪትም ሲናገሩ ተሰምተዋል።በተያያዘም፣ “አርቲስት ኃጫሉን የገደለው ኦነግ-ሸኔ ነው” የሚል የውሸት ዶኩሜንታሪ ፊልም ተዘጋጅቶ፣ በቅርብ (ምናልባትም ዛሬ ወይም ነገ) ለሥርጭት እንደሚቀርብ ተጠቁሟል።በተጨማሪም፣ ለሃጫሉ ሁንዴሳ መታሰቢያ የሚሆን ሃውልት በፊንፊኔ ለማቆም፣ የመሠረት ድንጋይ በመጣል፣ የአብይ መንግሥት ገዳይ እንዳልሆነ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ለማሠራጨት ዝግጅታቸውን እንዳጠናቀቁ በአሸናፊነት ስሜት ተሞልተው ሲገልጹ ተስተውለዋል።
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የአብይ አህመድ የብልጥግና መንግሥት፣ ጃዋር ላይ የሞት ቅጣት፣ በቀለ ገርባ ላይ የዕድሜ ልክ እስራት፣ በፍርድ ቤት እንዲወሰን የራሱን ውሳኔ በማድረግ በፍርድ ቤት ለማስፈጸም ዝግጅቱን መጨረሱን ከውስጥ የደረሰን መረጃ ያመለክታል።ብልጽግና በሥልጣን እስካለ ድረስ ጃዋርም በህይወት፣ በቀለም ከእስር ቤት ውጪ በነፃነት፣ እንዲኖሩ እንደማይፈቅዱ ተማምለዋል፣ በእብሪትም ሲናገሩ ተሰምተዋል።በተያያዘም፣ “አርቲስት ኃጫሉን የገደለው ኦነግ-ሸኔ ነው” የሚል የውሸት ዶኩሜንታሪ ፊልም ተዘጋጅቶ፣ በቅርብ (ምናልባትም ዛሬ ወይም ነገ) ለሥርጭት እንደሚቀርብ ተጠቁሟል።በተጨማሪም፣ ለሃጫሉ ሁንዴሳ መታሰቢያ የሚሆን ሃውልት በፊንፊኔ ለማቆም፣ የመሠረት ድንጋይ በመጣል፣ የአብይ መንግሥት ገዳይ እንዳልሆነ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ለማሠራጨት ዝግጅታቸውን እንዳጠናቀቁ በአሸናፊነት ስሜት ተሞልተው ሲገልጹ ተስተውለዋል።
ሰበር ዜና የሀጫሉ ገዳይ ኦነግ ሸኔ ነው እንደምትሉ ቀደመን እናውቃለን የጫሉ ገዳይ ቤተመንግስት ውስጥ ነው ያለው
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