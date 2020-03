Balaa Koroonaa Vaayiresii Xiqqeessuuf Gahee Keenya Haa Bahannu!





የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች የአማራ ጨቋኝ ሥርአት ተመልሶ መጥቷል ታጥቃቹ ኢምፖየራን በትኗት

ዳንኤል ክብረት በግል አብይ አህመድ የሚኒሊክ ፕሮጀክትን ሊጨርስ እንደመጣ ተናግሯል አድምጡት

ይህን ዝርክርክነት ተመልከቱ!! Earlier, the PM office said new arrivals will be taken to Adama University for quarantine. Now the university says that’s wrong information and the university is not ready to accept them. You guys need to urgently coordinate centralize decision making information dissemination mechanism.

Jawar Mohammed

Obbo Addisu Arega Kitessa

Akka ati jettu kana taanaan poolisiin Oromiyaa qondaalota ol’aanoo Bilxiginnaa kan osoo balaa kana arganii walgahii geggeessaa jiran hidhuun eegaluu qaba!! Dhugaa rabbii fayyaa hin qabdan isin. Osoo waywaannuu buyya galaafattan.