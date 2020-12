Baha Oromiyaa: Baabbilee, Fadiis, Miidhagaa, Mayyuu Mulluqqee,

Abbaa fi haati, akkasumas, maatii fi firoottan Ajajaa WBO Z/Lixaa – Jaal Marroo, Sambata kaleessaa (Mudde 26, 2020) ganama, Poolisoota Humna Addaa [Oromiyaa] jedhamaniin ukkaamfamuun achi-buutee dhabamsiifamuu • Abdii Yusuuf – miseensota WBO, kanneen araara shiraatiin Eertiraa irraa gara Oromiyaatti galan keessaa tokko kan ta’e, Jimaata dheengaddaa (Mudde 25, 2020) Ona Dadar, Araddaa Haqa-baas keessatti ajjeefamuun reeffi isaa konkolaataan lafarra butamuu • Onoota Oromiyaa, kanneen daangaa gama bahaa irratti argaman danuu Keessaa Oromoon buqqifamaa jiraachuu

Isa namni gaafa dhalatu dhadhaa/qaluu afaan tuqsiisan sana Coloneel Abiyyi ammoo garagaltoo isaa Dhiigaa fi Abiddaan waan dhangi’ame fakkaata.

ENDF East Division Commander, Major General Zewdu Belay, was killed yesterday in a battle with the TPLF near Samre, Tigray Region, a reliable source confirmed the General’s death, although the Abiy government has not yet commented on the matter. #Ethiopia #Eritrea pic.twitter.com/ESJL1dKtGx

