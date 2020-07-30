Baalee Roobee! ጦር፣ አንድን ግለሰብ ብያድን ኖሮ፣ ደርግን ያድን ነበር፣

July 30, 2020

#Baalee_Roobee!

ጦር፣ አንድን ግለሰብ ብያድን ኖሮ፣ ደርግን ያድን ነበር፣ ሙዐመር ጋዳፊን ያድን ነበር፣ ኡመር አልበሺርን ያድን ነበር፣ ወዘተ… የግዜ ጉዳይ ነው እንጂ፣ አብይ አህመድ ከወደቀ ዓመት አልፎታል፣ ይሄ አሁን የሚደረገው ትግል፣ የእጅ አልሰጥም/አልተሸነፍኩም ባይነት ነው።

ትላንት የጀርመን ሀገር #NGO እንደዘገበው፣ አብይ አህመድ የውድቀት መንገድ ላይ እንዳለ፣ አለም ተገንዝቦታል። ዲሞክራሲ በውጪ ጠላቶች ዜጋን ማስጨፍጨፍ አይደለም። የኤርትራን ጦር፣ የኢትዮጵያን ልብስ አስለብሶ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ማዝመት፣ ከፍርሃት እና ከመንቦቅበቅ የመነጨ ነው። ይህ የኤርትራ ጦር የሰፈረው፣ ባሌ ሮቤ ከተማ ነው።

#Ethiopian_Government_Abiy_Ahmed must_Go!

Abiy is not a democrat

Abiy is not a peace laureate

Abiy is a dictator

Abiy is a killer

Abiy is a racist

Abiy is pseudo intellectual

Abiy is hate monger

Abiy is a murderer

Abiy is a layer

Abiy is betrayer

Elias Hussein

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