Ethiopia effectively without a Constitutionally mandated Government as of October 5, 2020.
As of today October 5, 2020 Abiy Ahmed no longer has a constitutional mandate to rule Ethiopia. Former PM Abiy Ahmed was appointed to lead what was supposed to be care taker government.
Thus, any domestic political decisions, international agreements and third party engagements made by Abiy Ahm’ed’s now outdated cabinet will be considered null and void.
5ኛው የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ም/ቤት 5ኛ ዓመት የስራ ዘመን የመክፈቻ ሥነ-ስርአት ጉባኤ ዛሬ ይካሄዳል
አዲስ አበባ ፣መስከረም 25 ፣2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ) 5ኛው የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች 5ኛ የፓርላማ ዘመን 6ኛ ዓመት የሥራ ጊዜ የመክፈቻ ሥነ-ስርአት ጉባኤ ዛሬ ከቀኑ በ8፡00 ሰዓት ጀምሮ ይካሄዳል።
ጉባኤው የኢፌዲሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተገኙበት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በሚገኘው የስብስባ አዳራሽ ነው የሚካሄደው።
የሁለቱ ምክር ቤቶችን የጋራ ስብሰባም የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በሚያደርጉት ንግግር የሚከፈት ሲሆን÷ በፕሬዚዳንቷ የመክፈቻ ንግግርም በ2013 በጀት ዓመት የፌደራል መንግስት ትኩረት ሰጥቶ የሚያከናውናቸው ተግባራት ይፋ ይደረጋሉ ተብሎ ይጠበቃል።
በመክፈቻ ሥነ-ስርዓቱ ላይ የሀይማኖት አባቶች፣ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ታዋቂ ሰዎች እና አምባሳደሮች እንዲሁም በአዲስ አበባ የሚገኙ ዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች እንደሚገኙ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የላከው መግለጫ ያመለክታል።
የዜና ሰዓት ሳይጠብቁ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትን ትኩስ እና ሰበር ዜናዎችን በፍጥነት በአጭር የፅሁፍ መልዕክት መልክ በስልክዎ ላይ እንዲደርስዎ ወደ 8111 OK ብለው ይላኩ።
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