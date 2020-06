Hawaasnii oromoo #afrikaa_kibbaa magaalaa johannesburgi itti argaman ajjeechaa hayyicha keenya #haacaaluu_hundeessaan irratti taasiifameef hunduumtuu dalagaa ofii dhaabuun walitti dhufee, ibsa ijjannoofii tumsa QEERROOF qabsoo oromiyaa hanga bilisuummaa walii galaaf cinaa dhaabbachuuf taasifamu kallattiin ni darba.

#no_more_BILTSIGINNAA

“REEFFII HAACALUU FINFINNEETTI DEEBI’EE JIRA.

Ammaan kana galma aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti argama!

HAACAALUUN FINFINNEEF WEELLISE! FINFINNEETTI AJJEEFAME! FINFINNEETTI HANDHUURA OROMIIYAATTI AWWAALLANNA!” Via Henok G. Gabisa









Afrikaa kibbaa ajjeechaa haacaaluu hundessaa irratti



Arsii LIXAA Magaala Shashamanne..

Gumaan Haacaaluu Hundeessaa Walabummaa Oromiyaatiin deebi’a

#IttiFufaQabsoon

#StruggleContinues

#AlutaContinua

Has Hacaaluu’s death triggered George Floyed moment in Oromia, Ethiopia? Monarch statutes coming down. Below is from Harar city.

Haacaaluu’s songs were mainly against the historical injustice perpetrated by past emperor and monarchy in Ethiopia. Photo credit: @Yassinjuma pic.twitter.com/FR2bOWtdd6

— Henok G. Gabisa (@henokgabisa) June 30, 2020