Anti-Muslim Activities in the Amhara region-Amhara state sponsored HATE CRIME against MUSLIMS in Ethiopia!!

የትኛውም ኦሮሞ ሙስሊም በትናንትናው የአሸባሪው ፋኖና የልዩ ሀይሉ መስጊድ የማቃጠል ድርጊት በመበሳጨት በኦሮምያ ምድር አፀፋ ለመመለስ ማሰብ የለበትም እዛም ሙስሊሞች አሉ ጉዳዩ እዛው ምድር ሊያልቅ ይገባል ሁላችንም ከሙስሊም ወገኖቻችን ጎን ነን!።

ቅዱስ ቁርአን፣ መስጂዲ፣ የሙስሊሙ መኖሪያ ቤትና የንግድ ሱቆች በአማራ ፋኖ ሞጣ ላይ እንዲህ ተቃጥለዋል

Amara state sponsored HATE CRIME against MUSLIMS!

Reportedly as many as four Mosques were set a blaze. Those violent people also targeted the business and residential homes of Muslim minorities in Mota town of Gojam.

Armed, trained, and government operated Amara nationalist groups have brutally murdered Oromo students in their Universities. These hateful criminals have made the co-inhabitation of different nationalities and religions nearly impossible. Their intolerance is wreaking havoc everywhere in the empire.

One of the syndromes of failed state: Mosques, hotels, and residential houses torcher down in Amara region; the federal government throws a lavish party in observance of fake satellite launch in Finfinnee. ” Olaantummaan seeraa meerre? “Jaartii faagaan saliwarq zawudee sun sarara diimaaa hin jennee? Naannoo Amaaraati sababni masgidonni gubatanif maali?

Warri har’a gojjaam keessatti gocha ciggaasisaa akkana rawwatani bori akkuma biyya maaynamaar sana musliimoota qe’ee irraa buqqisuufi gocha duguuggaa sanyii irraatti rawwachuuf adeemu.namni amantii isaa kabajuu fi jaallatu akkamiti manneen amantaa namaa guba!Amantaan kan abbaa itti amaneet malee dirqama kan kiyyatu caalaan abbaa irrummaatis dadhabinas.

Siniif sifaa’e:

-Pireezedaantii keessan ajjeeftani bilisa baatani.

-Jeneraalota waraana biyyati ajjeeftani bilisa baatan.

-Oromoo walloo ajjeeftani bilisa baatani .

B/sh/gumuz duguugdani bilisaa batani.

-Bartoota oromiyaa Univarsitii keesatti ajjeeftani bilisa baatan dhugaa qabdu siniif sifaa’e

-ammaa immoo masgida gubuuf karoora qabdu.

Bilxiginnaan xobbeen osoo gochi akkanaa oromiyaa keessatti tahee yoona miidiyaa irraa bookkisu, ,amma luugama afaani qabduu? Satalaayitii sanatu tasa harca’ee gubee laata.

lakki wayyaanetu harka keessaa qaba.bor kan dhageessu. Ashenafi Tirfesa

Breaking News-Naannoo Amaaraatti mana abbaa qabeenyummaansaa Isilaamaa ta'e gubaniitu itti naanna'anii dhiichisu; https://t.co/Sx6QcJFViy pic.twitter.com/r8yPEdECju — Kichuu (@kichuu24) December 20, 2019

Dhugaan Oromoo akkanatti ofiin dubbata! Kan isaan yakaka fi jibbinsaan maqaa balleessan Oromoo dha; kan hamamtee nagaan isaan jiraachisu Oromoo dha. Kan yakkaa fi jibbinsa hojajtu immoo gareedhuma Oromoo yakku kana.

Waaqni dhugaa hin gatu!!

Warra qabeenyi jalaa badeef Waaqni jabina haa kennuuf! Haqni isaaniis yeroon mul’atu fagoo hin ta’u!!

Qabeenyaa suuqiifi manaa daldalaa Musliimootaa kaleessa Mooxaa, Gojjam keessatti Faannoodhaan saamamefi gubame. .