Ambo! Humni hidhate miidhaa Barattoota irraan gahaa jiruun Doormii Barattootaatti seenuun

Bilxiginnaa hin fakkaanee fakkeefadhu! Walloottii ibidda qabsiistee kaate as garagaltee akka qaama nuuf quqamuu fakaatee fudhatama Oromoo biraa argachuun hin jiru! Kan alagaa quubsee bobbaasee dhiigaa akka mancaasan humnaa fi hamilee tahuufitti jiru isinuma…isin isaani…isaaniis isini…garagarummaa hin qabdan…fuula lama kan niiraa tokkooti…two sides of the same coin, the same genocidal agenda, the same anti-democratic movement with the cult leader shredding around as a head of state.