Ambaasaadar Suleeymaan Daddafoo Ameerikaa Jiran. Hireen Birhaanamasqal Isaan Qunnamuuf?
“የአፄዎቾን ሀውልት ቤተመንግሥት ውስጥ አሰርተው ብሄር ብሄረሰቦችን ለመደመር መሞከር ለእኔ ስህተት ነው። የሰለጠኑት ሀገሮች እንደዚህ አይነት ሀውልቶችን ማፍረስ ጀምሯል እኛ ጋርም መድረሱ አይቀርም።”
አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ
Siidaan gabroomfataa minilik kan ummata oromoo harkaa fi harma mure yeroo eeggata malee akka diiggamu abdii guddaa qaba. Ni diiggamas.
~via Elias Hussein.
Menilik came to Oromiya on donkey back and stole a mighty horse of an Oromo farmer. – https://t.co/KZEZYg7TME pic.twitter.com/gjn9xkTQYZ
— Kichuu (@kichuu24) June 23, 2020
የራስን ዕድል በራስ መወሰን በኢትዮጵያ: ከሲዳማ የክልልነት ጥያቄ መመለስ ባሻ
ፌዴራሊዝም እያበበ እየጎመራ ነው !!
የጉራጌ ህዝብ ከሃይለስላሴ ዘመን ጀምሮ እራስን በእራስ የማስተዳደር ጥያቄ ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረ ማህበረስብ ነው
#ጉራጌ_ወጥር!!
#Inbox
ለከምባታ ዞን አመራሮች ከኦንቶ ዞባ የተላለፈ ግልጽ ማስጠንቀቂያ!
ይሄን ማስጠንቀቂያ አመራሩ ተገቢውን አጽንኦት ሰጥቶ እንደሚያየው ተስፋ እናደርጋለን። የከምባታ ዞን አመራሮች አሁን እየሄዳችሁበት ያለው አካሄድ ዋጋ ያስከፍላቹዋል! ይሄ ማስጠንቀቂያ እንጂ ማሳሰቢያ እንዳልሆነም ልብ በሉ! ዋጋ ትከፍላላቹ። ክፍያው ደግሞ ቀላል አይሆንም! ከምባታን አስይዞ ክለስተር ውስጥ ቁልፍ ስልጣን አገኛለሁ ብሎ ማሰብ በቋፍ ላይ ያለን ህዝብን ቁጣ በራስ ላይ መጋበዝ ነው። አመራሩ የተመሰከረለት የደካማ እና የአድር ባይ ስብስብ ቢሆንም የዚህ መልእክት ክብደት ይጠፋዋል ብለን አንገምትም።
የኢፌዲሪ ህገ መንግስት ለብሄሮች የእራስን እድል በእራስ የመወሰን መብት ባይሰጥ አንኳን ታሪካዊ አስተዳደራችንን እና የነበረንን ኪንግደም በማጣቀስ እራስን በእራስ የማስተዳደር ጥያቄን ከማንም በላይ ማንሳት ይገባናል ባዮች ነን! ለመሆኑ በምኒሊክ መስፋፋት ወቅት በደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ከከፋ፣ ከከምባታ፣ እና ከወላይታ ውጪ በአንድ ማእከላዊ ንጉስ የሚመራ ኪንግደም ላይ የደረሰ ነበርን?ከምባታ ኮካታ የተባለ የፌደሬሽን አወቃቀር፣ ጎቾ እና ሄራ የተባሉ ተዋረዶችን ያቀፈ አስተዳደራዊ መዋቅር፣ ሴራ የተባለ ማህበራዊ አደረጃጀትን የያዘ በከፍተኛ ደረጃ የተደራጀ፣ የበርካታ መቶ አመታት እራን በእራስ የማስተዳደር ታሪክ ያለው ህዝብ አይደለምን? የአመራሩ ትንሽ ለመሆን መፈለግ የህዝቡን ስነልቦናም ይሁን ታሪክ አያመለክትም! ህዝቡ ለአመራሩ ሲያሳይ የነበረው ከእዮብ ትእግስት የሰፋው ትእግስቱ ተሟጦ ስላለቀ ይሄን ግልጽ ማስጠንቀቂያ ለአመራሩ ይሰጣል። ማስጠንቀቂያው ምን ማለት እንደሆነ አመራሩ በደምብ ስለሚረዳው ከዚህ በላይ ማብራራት አያስፈልግም። ኦንቶ ዞባ ቀጣይ አቅጣጫዎችን ያሳውቃል። ድል ለከምባታ ህዝብ!!
#Ethiopia: Wives of assassinated Ethiopian generals call for justice
“A year ago I was told the suspect is under arrest. But I was not even called to give my testimony. I don’t know about what’s going on,’’ the wife of Gen. Seare, Colonel Tsege Alemayehu.
Abeba Zemichael, the wife of Gen. Gezai Abera, who was killed alongside Gen Seare, expressed her frustrations as well.
“The judicial process is null. Everyone is quiet on this. Both were great leaders. We are depressed and waiting for justice from God,” she said.
https://bbc.com/news/live/world-africa-47639452…
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