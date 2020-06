Ambaasaadar Suleeymaan Daddafoo Ameerikaa Jiran. Hireen Birhaanamasqal Isaan Qunnamuuf?

የኢፌዲሪ ህገ መንግስት ለብሄሮች የእራስን እድል በእራስ የመወሰን መብት ባይሰጥ አንኳን ታሪካዊ አስተዳደራችንን እና የነበረንን ኪንግደም በማጣቀስ እራስን በእራስ የማስተዳደር ጥያቄን ከማንም በላይ ማንሳት ይገባናል ባዮች ነን! ለመሆኑ በምኒሊክ መስፋፋት ወቅት በደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ከከፋ፣ ከከምባታ፣ እና ከወላይታ ውጪ በአንድ ማእከላዊ ንጉስ የሚመራ ኪንግደም ላይ የደረሰ ነበርን?ከምባታ ኮካታ የተባለ የፌደሬሽን አወቃቀር፣ ጎቾ እና ሄራ የተባሉ ተዋረዶችን ያቀፈ አስተዳደራዊ መዋቅር፣ ሴራ የተባለ ማህበራዊ አደረጃጀትን የያዘ በከፍተኛ ደረጃ የተደራጀ፣ የበርካታ መቶ አመታት እራን በእራስ የማስተዳደር ታሪክ ያለው ህዝብ አይደለምን? የአመራሩ ትንሽ ለመሆን መፈለግ የህዝቡን ስነልቦናም ይሁን ታሪክ አያመለክትም! ህዝቡ ለአመራሩ ሲያሳይ የነበረው ከእዮብ ትእግስት የሰፋው ትእግስቱ ተሟጦ ስላለቀ ይሄን ግልጽ ማስጠንቀቂያ ለአመራሩ ይሰጣል። ማስጠንቀቂያው ምን ማለት እንደሆነ አመራሩ በደምብ ስለሚረዳው ከዚህ በላይ ማብራራት አያስፈልግም። ኦንቶ ዞባ ቀጣይ አቅጣጫዎችን ያሳውቃል። ድል ለከምባታ ህዝብ!!

Rediet Tamire

#Ethiopia: Wives of assassinated Ethiopian generals call for justice

“A year ago I was told the suspect is under arrest. But I was not even called to give my testimony. I don’t know about what’s going on,’’ the wife of Gen. Seare, Colonel Tsege Alemayehu.

Abeba Zemichael, the wife of Gen. Gezai Abera, who was killed alongside Gen Seare, expressed her frustrations as well.

“The judicial process is null. Everyone is quiet on this. Both were great leaders. We are depressed and waiting for justice from God,” she said.

https://bbc.com/news/live/world-africa-47639452…