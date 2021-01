Alert: Genocide! The malicious and brutal dictator, Colonel Abiy Ahmad Ali (the Neo-Naftagna leader)

They have identified about 16 areas as their target site. Qellem Wallaga will be one of them. This civilian bombing by aircraft will start very soon on a massive scale as it has never happened before. Abiy has decided to eliminate the Oromo and urged the officers to start this genocidal crime in those 16 sites first. The priests of the Ethiopian Orthodox Church have legitimized this barbaric/ inhuman act with rituals.

Akkasumaas, Wallaggaa arfan keessa waraana jiru immoo gara kaampii waraanaa isa dhidheessa jirutti deebisa jiru. Yeroo humni qilleensaa kun haleellaa geggeessuti Milishaa fi Poolisii qofatu Naannoo murtahe qofa keessa socho’a. Ummati Oromoo Wallaggaa arfanuu keessa jirtan sochii keessan eegadhaa! Yeroo humni qelleensaa haleellaa kanaaf dhufu, oliif gadi hin deeminaa, wanuma isin bira jiru da’eeffadhaati ciisaa yookaan ta’aa, sochii qaamaa kam iyyuu hin godhina, mana hin bahinaa.

Deggertuu Bilxiginaa, basaastuu, Poolisii if Milishaa akka mootummaan kun isin fixuu gootee wajjiin isin fixaa jirtuu immoo carraa argattan hunda fayyadamaatii hawwaasa keessaa baasaa!

Dhugaan hin du’u, hin badu, hin mo’amu. Oromoon dhugaa qaba. Ni mo’ata!