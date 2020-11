Alamu Simee Eenyu ? Icciti Alemu Sime fi ODP/OPDO/PP

Mee nama tokko wajjiin waliin isin barsiisuu ?

Icciti Alemu Sime fi ODP/OPDO

Alemu Simee Itti Gafatamaan waajjira dhaaba ODP, “abon dubarti oromoo dirqisise gudeeda, uummata saama, Bank Saama, uummata ajjeesa, waraanni ABO Tigiree dha,” jedhe holola soba waan hogganaa tokko irra hin eegamne facaasu kun eenyu?

Namni kun nama hoggantoota OPDO akka Lamma Magarsaa, Abiyyii, fi Birhanuu Tsaggayee faa balleesisuu danda’uu dha. kayyoon isaa yakka isaaf itti nagafachisa jedhe kan yaadu hunda waan danda’een balleessee of jirachisuu dha

ODP kan kuffisu ABO ykn TPLF utuu hintaane hattuu fi saamtu ODP keessatti TPLF ijarrachaa jirtu kan akka Alemu Sime kanafadha.

TPLF gaafa Lamma fi Abbiyyi rukutte namni isheen qopheffatte Alemu Simeti kana hubadha.Yeroo ammaa kana waajjirri ODP Wajjira Nafxanyaa ta’ee jira Afaan Amharaa dubbatu jedhama Bareessituu dha kaasee hanga Alemu Simeetti yakkamtoota, Nafxanyaa Makaa fi diqaalatu itti guurame jedhu keessa beektonni. TPLF ODP keessa bakka hundatti of ijaaraa jirti.

Dhugassaa Abdiisaa

It was 2018

A relative recounted what Alemu Sime said on his recent visit to Asallaa. I won’t dignify it by spelling it out but when I asked him what their answer was for such an insult & he said “Nuti Sanyii Leenjisoo Diigaati. Minilik tokkoffafuu gad hin jenne. Kanaafis gadi hin jennu”

— Fatuma Bedhaso (@FBedaso) August 8, 2020