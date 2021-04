“Ajjeefamuuf Barbaadamaa Jirra, Garuu Eenyu Akka Tahe hin Beeknu” MM Abiyyi Ahimad.

የዘንድሮውን የውሃ ሙሌት critical የሚያደርገው once 15 ቢሊዮን ኪውብክ ሜትር ከተያዘ ግብፅም ሆነ ሌላ አካል ለራሱ ስባል የግድቡን ደህንነት መጠበቅ ይጀምራል። ምክንያቱም ትልቁ የአባይ ፍሰት (per month) እነ ሱዳንን ለጎርፍ አደጋ የሚያጋልጥ በወርሃዊ ሐምሌ የሚፈጠር ሲሆን ይህም በመጠንም 15.11 ቢሊዮን ኪውብክ ሜትር አከባቢ ነው። ይህ ማለት አባይ ግድብ 15 ቢሊዮን ኪውብክ ሜትር ውሃ ይዞ ጥቃት ቢደርስበት የታችኞቹ ሀገሮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል።

ምስሉ ላይ ያለው የመጀመሪያው ያለፈው አመት የተሞላ (4.9 BCM) ሲሆን ሁለተኛ ላይ ያለው ዘንድሮ ለመሙላት የታቀደ (የውስጠኛው ከለር) ሲሆን በአጠቃላይ ግድቡ ተሞልቶ ሲያልቅ 74 ቢሊዮን ኪውብክ ሜትር ይይዛል። የሚፈጠረው ሰው ሰራሽ ሀይቅም ሁለተኛ ምስል ላይ እንደሚታየው በርካታ ደሴቶችን ይፈጥራል (this is one of the reason why የአማራ ፅንፈኞች መተከል ዞንን (ውሃው የሚያርፍበት አከባቢ) ወደ አማራ ክልል ለመጠቅለል 24/7 እየሰሩ የሚገኙት)