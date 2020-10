Ajjeechaan Dargaggoota Irratti Xiyyeffatee Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru,

He wrote this statement on his Facebook page about the killing of young men in Nekemte prior to being killed himself.

Barsiisaa Fiqaaduu Toleeraa” sababaa ajjeechaa jumlaa/Murruqqii jidduu kana Qeeyroo Magaala Naqamtee fi Oromiyaa bakka garaa garaatti Humnoota Bilxiginnaan geggeefamaa jiru waan qeeqeef har’aan tana Arsii lixaa Magaala Shashamanneetti warra tikaa pp/Bilxiginnaan ajjeefame.