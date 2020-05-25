Ajjeechaa suukanneessaa fi gochaalee hammeenyaa, Konyaalee Lixa Wallaggaa fi Qeellem Wallaggaa keessatti, Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran | RSWO – Caamsaa 24, 2020
KMN:- May 25/2020
ባለፉት ሁለት አመታት ያሳለፍናቸዉ ለለዉጡ መክሽፍ የሆኑ አንኳር የሆኑ ጉዳዮች እና የነበረዉ ተስፋ::
ከ ዶ/ር ኢታና ሀብቴ እና ከ ዶ/ር ፀጋዬ አራርሳ ጋር::
የመሬት ላራሹ ጋዜጣዊ መግለጫ መስከረም 1968 ዓ.ም በኦቦ ዘገየ አስፋው
የህገ መንግስት ትርጉም በማለት፣ በሐሳብ አመንጪነትና አስተያየት ሰጪነት ሚና ወስደው፣ በአብይ አህመድ ተመልምለው የቀረቡት የህግ ባለሙያዎች እኔ ማን ናቸው?
ጠቅላይ ሚንስተሩ ግለሰቦቹ በፊት እንደማይተዋወቁ አድርገው ያቀረቡትስ ነገር እውነት ነው?
ዶ/ር Tsegaye Ararssa ጠቅላይ ሚንስተሩ ውሸት በዚህ መልኩ አስጥሏልና Videoውን ማየት ትችላላችሁ
Kan nama dhibu immoo Tokko irraa kan hafe hunduu jara dha.
የአብይ አህመድ የቀቢፀ ተስፋ ትንኮሳ/5/25/2020]… …#tmh #SupporTMH #TegaruMedia
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