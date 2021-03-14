Ajandaa paartii Bilxiginnaa guyyaa har’aa magaalaa finfinnee kan guyyaa 15 niif turu keessa muraasaa.
Qabxiwwan gurguddoo Sanadichaa:-
1.Filannoo marsaa jahaaffa
2.mul’ata keenyaa
3. Bu’aa nuti galmeesine kan jedhu ture
Erga presentation dhiyaatee booda gara waltajjii waalinitti kan galamee yeroo ta’u
Gaaffiiwwan bilxiginaan amaaraa kaasaa turan keessa muraasa:-
1.Sabni keenyaa naannoo oromiyaa keessumaa wallaggaa keessatti dhumaa jiraa kana immoo mootummaa naannoo osoo beekutti kanaafuu hoggansatu kana nu gochaa jiraa
2.du’aati amma saba keenyaarra gahaa jiruuf heera ittin bulmaata biyya keenyatu kana nu godha jira
3.Beenishanguul gumuzzitti rakkoo ta’aa jiruuf seera naannoo sanatu kanaaf karaa banee. kanaafuu hanga seerii sun hin jijjiramneetti rakkoon kun itti fufaa.
3. Amaaraan bulchiinsa oromiyaa fi beenishanguul gumuuz keessaa bakka bu’iinsa dhabuu isaattin rakkoo kun nu qaqabaa jiraa.
4.Beenishanguul gumuuz akkuma bara wayyanee moogziitiidhaan bulaa .
5.Mootummaan fedeeraalaa mootummaa oromiyaa maaliif sodaataa akkuma beenishangul gumuuz koomandi poostiin gaggeessu maaliif oromiyaa akkas gochuu didee?
6.Faayidaan addaa oromiyaan finfinnee irraa qabdu jedhu faayidaa akkamitu barbaadamee?
7.Deemoogiraaffin finfinnee jijjiraamaa jiraa gocha TpLf waggaa 27 gootetu ammas ta’aa jira.
8.Magaalaan finfinnee akkamitti magaalaa gudditti oromiyaa taati?
9.Qabeenyaan oromiyaan finfinnee keessaa qabu mana murtii oromiyaan ilaalamu qaba jedhamee sanadnii qophaa’ee mana mareef dhiyaachuuf jedhamaa kun akkamitti ilaalama kana taanan rakkoo guddaa umuu danda’aa.
Namni kun safuu hin beeku. Erga dirree filannoo keessaa nama barbaadamaa hunda dhabamsiisee kophaa ofii dorgomuuf of qopheessee “abbaa barbaaddan sodaa tokko malee filadhaa” jedha. Namni ummatni barbaadu hundi hin jiru. Akka hin jirre waan beekuuf abbaa barbaaddan filadhaa jedha. Mee yoo dhuguma ofitti amanamummaa qabaate hoggantoota Qaallittii jiran gadi dhiisee, miseensota ABO fi KFO akkasumas waajjira jalaa cufe baneefii yeroo kenneefii akka amma jedhu kana haa jedhu! Hin godhus! Eenyu goweoomsa ree? Ummatni Oromoo hanga kana gowwaa sehaa?
የኦነግ ዋና መስሪያ ቤት ፊንፊኔ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ህገ-ወጥ ጠቅላላ ጉባኤን አስመልክቶ የኦነግ ጋዜጣዊ መግለጫ
መጋቢት 3 ቀን 2013 ዓ.ም
ጥቂት አፈንጋጭ ቡድን በ ውጫዊ አካል አደረጅነት እና የፋይናንስ ድጋፍ በድርጅታችን የኦሮሞ ነፃነት ግንባር/ኦነግ/ አመራር አባላት ስም በፈጠሩት ውዥንብር፣ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይህን ውዥንብር ለማጥራት እና በተለይም በስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት መካከል ተፈጠረ የተባለውን አለመግባባት በተመለከተ ድርጅቱ ባለው ህገ ደንብ እና አሠራር መሠረት በጠቅላላ ጉባኤ እንዲ ፈታ መወሰኑ ይተወቃል። ለዚህም ቀደም ብለው በድርጅቱ ህገደንብ እና የውስጥ አሠራር መሠረት በብሔራዊ ምክር ቤት የተመረጡት የኦነግ ጠቅላላ ጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ አባላት ወደ ተግባር እንቅስቃሴ ገብቶ ይህንንም ለሚመለከታቸው አካላት በሙሉ፣ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ጨምሮ፣ በይፋ በኦፍሴላዊ ደብዳቤ አስተውቋል። በመሀከልም ኮሚቴው የደረሰበት ሁኔታ ለሚመለከታቸው አካላት እየስተወቃ፣ በተጨባጭ ያጋጠሙትን ፈታናዎችንም እንዲቀረፉለት ጥያቄ ሲያቀርቡ ነበር። የኦሮሞ ነፃነት ግንባርም ይህን የኮሚቴውን ጥያቄ ተንተርሶ በቀን 18/06/2013 ዓ.ም ለምርጫ ቦርዱ በፃፈው አቤቱታ ለጠቅላላ ጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ አስቻይ እና ምቹ የስራ ቦታ እንዲመቻች የድርጅታችን ዋና ፅ/ቤት እንዲከፈትልን መጠየቃችን የሚታወስ ነው።
በሐምሌ 25 ቀን 2012 ዓ.ም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያለ አንዳች የፍርድ ቤት ትእዛዝ በሃይል ዋና ፅ/ቤታችንን መዝጋቱ ይታወሳል። ከዚያ ቀን አንስቶ ዋና ፅ/ቤቱ በቅጥር ግቢው ውስጥ እና በዙሪያው የሚካሄደውን ማንኛውንም ተግባራት ለመቆጣጠር ያለ ህግ አግባብ ሀላፊነት በወሰደው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቁጥጥር ስር ይገኛል። ነገር ግን፣ በዛሬው ቀን በደረሰን መረጃ ላይ ተመሥርተን ድርጅታችን የማያውቀው ህገወጥ ስብሰባ በዋና ፅ/ቤታችን ሊደረግ መሆኑን አመልክተን፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስቀድሞ ከቢሮ ሲያስወጣን በራሱ በወሰደው ሀላፊነት መሠረት በዓይኑ ፊት በአፈንጋጭ ቡድኖች እየተፈጸመ ያለውን ህገወጥ ተግባር እንዲያስቆም መጋቢት 3 ቀን 2013 ዓ.ም ለአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን በፃፍነው ደብዳቤ ጠይቀናል።
በድርጅታችን እምነት በአሁኑ ወቅት በዋናው ፅ/ቤታችን እየተካሄደ ያለው ስብሰባ ሙሉ በሙሉ ለአፈንጋጭ ቡዱኑ ሊፈቀድ የማይገባ ህገወጥ ስብሰባ ነው። ይህን ህገወጥነት እያወቀ ቆሞ የሚመለከት የህግ አስከባሪ አካልም ተጠያቂነቱ እየተወጣ እንዳልሆነ እንገነዘባለን። እነዚህ አፈንጋጭ ቡድን፣ በኦነግ ስም ጠቅላላ ገባኤ ለመጥረት ሆነ ለብቻቸው ጠቅላላ ጉባኤ ለማካሄድ ምንም ዓይነት ድርጅታዊ ውክልና እና ህጋዊ መሠረት የለቸውም። ይህ አካሄድ የድርጅታችን መተዳደሪያ ደንብንም ሆነ በአዋጅ 1162/11 የተደነገገውን የፖለቲካ ፓርቲ የጠቅላላ ገባኤ ስነስርዓት የተፃረረ ነው። በዚህ ላይ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም በአንድ የፖለቲካ ፓርቲ የውስጥ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ በመግባት ያለድርጅቱ ህጋዊ ተወካይ/ ያለሊቀመንበሩ/ እውቅናና ፍቃድ በተለይም ሊቀመንበሩን ጨምሮ ሁሉንም የድርጅቱ አመራሮችና የስራ ሀላፊዎችን ከህግ አግባብ ውጭ ከዋና ፅ/ቤት በኃይል በስወጣበት ሁኔታ፣ ጥቂት አፈንጋጭ ቡድንን አስጠልሎ ህገወጥ ስብሰባ በድርጅታችን ስም እንዲያካሂዱ ለመፍቃድ ምንም ዓይነት የህግ መሠረት የለውም።
ስለዚህም፣የኦሮሞ ነፃነት ግንባር/ኦነግ/ በድርጅታችን ላይ እየተፈፀመ ያለውን ነገር ህገወጥ፣ ኢፍትሐዊና ፖለቲካዊ ሸፍጥ መሆኑን ለመለው የኦሮሞ ህዝብ፣ ለኢትዮጵያ ህዝቦች እና ለዓለም ዓቀፍ ማህበረሰብ እያስታወቀ፣ የዚህ ዓይነቱ ግፍም ሀገሪቷን ወደ ከፋ ብጥብጥ ከመውሰድ ውጭ ለማንም መፍትሄ እንደማያመጣ አጥብቀን ለማስገንዘብ እንወዳለን።
ለዚህም ህገወጥ ተግባር ዋና ተጠያቂው መንግስት እና ይህን ህገወጥ ተግባር በማስፈፀም ላይ ያሉት የመንግስት ተቋማት በመሆናቸው፣ ቁልፍ የመንግስት የፀጥታ፣ የፍትህ እና የዴሞክራሲ ተቋማት፣ብሔራዊ የምርጫ ቦርድን ጨምሮ፣ ነፃ እና ገለልተኛ ሆነው የሀገሪቱን ዜጎች አኩል እንዲያገለግሉ በአፅንዖት እያስገነዘብን፣ በተለይም የአዲስ የአበባ ፖሊስ ኮሚሸን ይህን ግዙፍ የህግ ጥሰት በአስቸኳይ እንዲያርም አበክረን እንጠየቃለን!
በመጨረሻም፣ የድርጅታችን አባላት እና ደጋፊዎች ከዚህ ህገወጥ የማጭበርበሪያ ስብሰባ ላይ ላለመከፈል ለሳያችሁት የሚያስደንቅ ትጋት እያመሰገንን፣ በቀጣይም ከደርጅታችሁ ጎን በመሆን በቁርጠኝነት ድርጅታችሁን እንዲትከላከሉና ዘብ እንድትቆሙለት ጥሪ እናቀርባለን!
ድል ለሰፊው ህዝብ
የኦሮሞ ነፃነት ግንባር
መጋቢት 3 ቀን 2013 ዓ.ም
ፊንፊኔ
A Roundtable Discussion: How Ethiopia Became a Diplomatic Pariah. |Kello Media | March 14, 2021
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