Oduu Hagayya 9,2021 Ajajni Ol’aanaa WBO Injifannoo galmeessa jiru gabaasufi PPn Amaara TDF Baqachu

ENDF Troops on the Way to Weldiya to Fight Against TDF -Over 200 People Died in Tigray

Gammachuu fuula ijoollee! Dur yeroo WBO arginu,akka waan haadhi keenya fagoo turtee dhuftutti

Biyyoo Biyyoo Adaree Biyyoo Magaalaa….

Biifleen Faachaan Galee Faaruun Dabaalaa….

Kunoo Garii Gombisee

Garii Ciibsee Ciciibsee

Laal WBO Kee…

Boojuu madhachiisee

Akka Looniit Harkisee

Ilaa Mirgaan Gale Siiksee

Saba Boquu Ol qabachiisee….

WBO’n Oromiyaa hundatti injifannoo galmeessaa jira.Yeroo WBO’n Uummata mariisisu Uummanni haala kanaan bahee dhaggeeffataa ture.

WBOn cimatee jira garuu diasporaan gadi deemaa jirti. Silaa yoona walitti dhuftanii WBO jirra jettu ture ሰዎች ታሰሩ ተብሎ ስራ አይቆምም – አቶ ቀጄላ መርዳሳ

What he is talking about????