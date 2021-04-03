Ajajaan Waraana Eertiraa ajjeefame
Wal Waraansa Eertiraa Wiirtuu leenjii Saawwaa keessatti taasifameen ajajaa wiirtuu leenjichaa Daabsay Addii dabalatee loltootni 35 tahan ajjeefamanii jiru. Gareen loltoota Eertiraa keessaa of baasuun Eertiraaf haqatu mala jechuun falman kallattii maraan deeggarsa TPLFdhaaf akka eegalanii fi karaa Kasalaas deeggarsa Sudaan akka argachaa jiran barameera.
Waraanni Mootummaa Horro Guduruu Wallaggaatti barataa ajjeese
Keelloo: Eebla 3,2021
Waraanni mootummaa barataa qorumsa kutaa 12ffaa fudhatee qabxii baree seensa Yuunibarsiitiif qophii irra jiru ajjeesuun gabaafame. Taateen kun Lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallagga ona Abee Dongooroo magaalaa Dongooroo jedhamu keessatti raawwachuun isaa har’a gabaafame. Barataan ajjeefame kun maqaan isaa Biraanuu Tasfaayee kan jedhamu yoo ta’u waraanni mootummaa ajjeesuu isaatu gabaafame.
አብይ አህመድ ሌላው ታምራት ገለታ ቁጩ እኮ ነው
የእጩዎች ምዝገባ ጥቂት ቀናት ሲቀረው ምርጫ ቦርድ በጠራው ስብሰባ ላይ ኦነግን በመወከል የተገኘው የፓርቲው ህዝብ ግንኙነት ሀላፊ
Battee Urgeessaa
“ሌላው ቢቀር ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ውጭ የታሰሩ አመራሮቻችን እንኳን ይፈቱልን እና እጩ እናስመዝግብ” ብሎ ጥያቄ አቅርቦ ነበር።
በብልጥግና በኩል ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ውጭ የታሰረ የለም የሚል መልስ ተሰጥቶ ነበር።
ይህን ጥያቄ ያቀረበው batte urgeessaa ራሱ ከ 15 ቀን በፊት ቡራዩ ፖሊስ ጣቢያ የታሰሩ ጓዶቹን ልመጠየቅ በሄደበት እዚያው ከእነ ሹፌሩ ታሰረ።
ፍርድ ቤት ቀርቦ ፖሊስ ለምን እንዳሰረው ሲጠየቅ “በገልበት አምልጡ ብሎ ሊመክራቸው አስቧል ብለን ጠርጥረን ነው” የሚል አስቂኝ መልስ ሰጥቶ ነበር።
በሰው ልብ ውስጥ ያለውን ሀሳብ በምን ልታውቁ ትችላላችሁ ያለው ፍርድቤት ከ 1 ቀጠሮ በኋላ እንዲፈታ ቢወስንም ፖሊስ የፍርድ ቤቱን ትእዛዝ አሁንም በመጣስ በእስር እንዲቆይ አድርጎት ይገኛል።
በዚህ መልኩ ያለ ፍርድቤት ትዕዛዝ በእስር ላይ ያሉ በሙሉ ጊዜ የሚሰሩ የፓርቲው አመራሮች ቁጥር 24 ደርሷል።
.
ኦነግ፣ ኦፌኮ፣ አብነግ፣ ጋህነን፣ የወላይታ ተቃዋሚ ፓርቲዎች…… በብልጥግና አማካኝነት በእንዲህ አይነት ሁኔታ ክፉኛ እንዲዳከሙ እየተደረገ ሲሆን
ኢዜማ፣ አብን፣ ህብር፣ እናት እና ባልደራስ ፓርቲ ዛሬ 8 ሰአት ላይ በጋራ በመሆን ብልጥግናን የሚቃወም መግለጫ ይሰጣሉ።
Eyasped Tesfaye
ለ 5 ኛ ግዜ የግድያ ሙከራ የተደርገበት የደቡብ ወሎ ዋና አስተዳደር አቶ ሰይድ ሙሀመድ ላይ ትናት ፊንፊኔ ውስጥ የተደረገ የግድያ ሙከራ መነሻው ለማጣራት ባደረኩት ጥረት ያገኘሁት መረጃ የሚያመለክተው አቶ ሰይድ የደቡብ ወሎ ሕዝብን ከፅንፈኛው የአማራ ፓለቲካ ልሂቃን እና አብን ጋር ሆድና ጀርባ አድርጓል ሕዝቡ ከአማራነት ይልቅ ለወሎዬነቱና ለሃይማኖቱ እንዲያመዝን በማድረግ እንቅፋት ሆኗል በሚል በአቶ ቧ ያለው የብልጽግና ክንፈ ጭምር የተደገፈ መሆኑን
ምንጮቼ ያሳያሉ ።
Be the first to comment