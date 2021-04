After Tigray #AbiyAhmed has duplicated same carnages through #AmharaRegionSpecialForces in Oromia region since April 6/2021, under network block out.

Footages of villages destroyed in Gida Ayana, East Wallaga zone, 4/10/2021

Daandiin Oromiyaa keessaa cufamaa jira

Garbummaa daangaa darbee sanyii duguuggaa irratti argamu mormuun daandiin guddaan Finfinnee Jibuutii geessu Qeerroo #Harargeedhaan cufamaa jira. Wareegama qaalii bakka hundaa kaffaluun diina yeroo xumuraaf of irraa darbina. Wabiin nagaa lammiilee Oromiyaa MCBOti