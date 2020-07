Adanech Abebe: ከዚህ በላይ ምን ውርደት አለ? አፈትልኮ የወጣ ቪዲዮ ነው

6. በተጨማሪም አባላትን ለመፈልፈያነት [Incubators ] ሆነው የሚያገለግሉ ተቋማትን [ከተራ እድር ወይም የፅዋ ማህበር እስከ የወጣቶች ማህበር ድረስ]ማጠናከር ያስፈልጋል። The Amhara youth associations, for instance, could be the ideal places for the incubation of our members. በነዚህ ህጋዊ ተቋማት ውስጥ የታቀፉት አባሎቻችን ጥሩ shield ያገኛሉ ፤ ከጥርጣሬም ያመልጣሉ። በአንዳንድ ህጋዊ ተቋማት ውስጥ ሰርስረን ስንገባ የፋይናንስ ክፍሎቻቸውን ለመቆጣጠር እስከ ማሰብ መድረስ አለብን።

You want Abiy to continue to lead? No problem. Ask him to move his capital to Bahir Dar. We have never concerned ourselves with who you proclaim as your leader. #OromoProtests #Ethiopia

— Firoo Kabbadaa (@firoo_k) July 12, 2020