ODUU SIMBIRTUU -INJIFANOO WBO lixaa fi Zoonii kibba oduu guyyaa hara’a Afaan Oromoo |GAMTAA MEDIA

Dr.Maraaraan Hasawa Minisootatti Taasisen Dawud Ibsaa Waliin Ripublika Oromiyaa Ijaarra nugargara…

ABO finfinnee sene jira handhura finfineeti lolaa banuf qophii xumurera wari nuega jirrtan yeroo

Waraanni Dr. Abiy Yaaballotti Qeerroo Tumuu fi USA Haleellaa Naannoo Amaaratif Yaaddahuu, Ronaldo..

The Oromia Liberation Army has captured the areas. They are spreading awareness about rural and urban areas.